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重慶頒布反間諜條例 創全中國首例

中央社台北2日電
重慶1日起正式施行「重慶市反間諜工作條例」，這是中國政府最近修訂、強化和拓展「反間諜法」後，全中國首部地方性的配套法規。圖為重慶火車北站。（新華社）
重慶1日起正式施行「重慶市反間諜工作條例」，這是中國政府最近修訂、強化和拓展「反間諜法」後，全中國首部地方性的配套法規。圖為重慶火車北站。（新華社）

美國之音（VOA）1日報導，常住人口超過3200萬的中國西南重鎮重慶1日起正式施行「重慶市反間諜工作條例」，這是中國政府最近修訂、強化和拓展「反間諜法」後，全中國首部地方性的配套法規。

新版反間諜法7月開始施行，而重慶市人大常委會於當月審議通過的重慶市反間諜工作條例全文共29條，中國官媒讚譽「構建科學完備、立體高效的反間諜法律制度體系的生動立法實踐」。

反間諜工作條例施行後，由重慶市相關機關和單位安排的海外旅行和交流就必須接受安全審查，駐外機構和人員也必須制定安全計畫，公務員訓練和大學生的課程也必須加入反間諜的教材。

根據反間諜工作條例，重慶市的快遞服務公司也必須接受國安審查才能獲准營運。

自從中國政府修訂並推出新版反間諜法後，當局利用媒體在全國大張旗鼓宣傳反間諜工作的重要性和必要性。

國安部門不僅公布兩個據稱是被美國中央情報局策反或收買的中國間諜案例，更公開呼籲民眾提高警惕，協助或配合國安部門抓間諜。

中國全國人大常委會今年7月頒布經修訂通過的新版反間諜法以強化反間諜，不僅嚴禁傳播與國家安全相關的任何訊息，並擴大對間諜行為的界定，法律條文也由過去的5章40條擴充至6章71條。

間諜 中央情報局

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