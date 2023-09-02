上海市長會IMF總裁：期待更多國際經濟、金融機構落「滬」

上海市市長龔正2日會見了近日訪華的國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃。（取自「上海發布」微信公眾號）

上海市市長龔正2日會見了近日訪華的國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。龔正表示，期待IMF助推上海金融市場開放，促進更多國際性經濟組織在滬設立辦事機構，支持更多金融機構落戶上海。喬治艾娃回應，IMF將與與上海深化合作，推動全球經濟繁榮發展。

據「上海發布」微信 公眾號消息，龔正向喬治艾娃提到，上海作為中國最大的經濟中心城市，正在著力深化「五個中心」建設，強化「四大功能」，推動高水平改革開放，加快城市數字化轉型和綠色低碳轉型，持續提升城市能級和核心競爭力。

龔正強調，金融是現代經濟的核心，是上海最重要的功能之一，「我們正加快建設世界一流國際金融中心」。

龔正指出，IMF在全球經濟治理中發揮重要作用，期待IMF助推上海金融市場開放，助力上海金融基礎設施與世界各地互聯互通，促進更多國際性經濟組織在滬設立辦事機構，支持更多金融機構落戶上海。

龔正説，我們也希望學習IMF的先進理念和經驗，促進綠色低碳轉型發展。同時，歡迎IMF繼續關注進博會（中國國際進口博覽會）、參與進博會，用好這個國際合作大平台。

據上海發布，喬治艾娃表示，當前全球經濟增長疲軟，越是充滿不確定性，越是要求我們以更大決心推動經濟轉型，特別是綠色和數字化轉型，從而提高生產率，增強景氣度，「很高興看到上海在推進綠色低碳發展等方面的成效」。她強調，IMF將發揮專業知識，與上海深化合作，推動全球經濟繁榮發展。

喬治艾娃還說，這次訪問距離她上次到訪上海已25年，「上海發生了翻天覆地的變化，對中國及全球經濟發展作出了巨大貢獻」。

喬治艾娃此前已與中國央行行長潘功勝、國務總理李強 、副總理何立峰會面。據悉，喬治艾娃將於3日會離開中國中國轉訪印尼，並參加在雅加達舉行的東協領導人峰會。而後於8日至10日轉往印度，出席在新德里舉行的G20峰會 。