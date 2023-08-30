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中國新地圖宣稱擁廣大南海主權 馬來西亞拒絕接受

中央社吉隆坡30日綜合外電報導
中國發布2023年新版地圖。（翻攝自中國自然資源部官網）
中國發布2023年新版地圖。（翻攝自中國自然資源部官網）

中國新公布的地圖宣稱擁有馬來西亞海岸外南海水域的主權，吉隆坡當局今天表示拒絕接受，這是兩國因北京當局對這處水道強硬態度而起的最新口水戰。

法新社報導，每年有數兆美元的船運貿易通過南海，而中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，不顧國際法庭裁決認定中方立場並無法律依據。

馬來西亞、菲律賓、越南和汶萊對南海主權的主張也有部分重疊，美國則派遣海軍艦艇通過南海，以維護國際海域的航行自由。

中國於本週發布了「標準地圖」，地圖中包含其對南海的單方主張，與馬來西亞沿著婆羅洲（Borneo）、沙巴（Sabah）和砂拉越州（Sarawak）海岸外的專屬經濟海域（EEZ）重疊。

馬來西亞外交部在聲明中表示：「『中國2023年版標準地圖』所示中國對南海的主權主張涵蓋了馬來西亞的海域，馬來西亞對此並不承認。」

吉隆坡當局稱南海問題「複雜且敏感」，表示這項爭議必須根據國際法，「和平、理性地透過對話解決」。

馬來西亞也表示，支持為南海訂定行為準則（Code of Conduct）。東南亞各國正就南海行為準則進行談判。

吉隆坡當局2021年為對中國調查船進入馬來西亞專屬經濟海域活動表達抗議，曾召見中國駐馬來西亞大使。

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