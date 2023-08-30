我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／雷蒙多訪中、藥品2026降價、拜登初選麻煩

紐約近華社街頭槍擊…轎車內混戰 華男中彈

蘇拉颱風將直撲粵港澳 中媒示警強度堪比杜蘇芮

記者陳宥菘／即時報導
中國中央氣象台30日晚間6時持續對蘇拉颱風發布「颱風橙色預警」，並預估颱風可能於9月1日白天在廣東惠來到香港一帶沿海登陸。（取自中國中央氣象台網站）
中國中央氣象台30日晚間6時持續對蘇拉颱風發布「颱風橙色預警」，並預估颱風可能於9月1日白天在廣東惠來到香港一帶沿海登陸。（取自中國中央氣象台網站）

颱風「蘇拉」中心目前位於巴士海峽海面上，後續將朝中國廣東、香港直撲而去，讓中國官民憶起前不久重創中國多省市的「杜蘇芮」颱風。中國氣象局旗下媒體「中國天氣網」便示警，超強颱風蘇拉最高強度堪比杜蘇芮，民眾不可掉以輕心。

針對蘇拉颱風，中國中央氣象台30日晚間6時持續發布「颱風橙色預警」，根據預報，蘇拉颱風中心附近最大風力達17級以上（每秒62公尺），七級風圈半徑220至250公里。中國天氣網報導指出，蘇拉中心附近最大風力已堪比今年杜蘇芮颱風的峰值強度。

截至30日下午5時，蘇拉中心位於廣東惠來東偏南方向大約485公里的海面上，預計以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，即將移入南海東北部海面，逐漸向廣東東部到福建南部一帶沿海靠近，並有可能於9月1日白天在廣東惠來到香港一帶沿海登陸。

雖然蘇拉暴風圈尚未觸陸，但颱風外圍環流已將對中國東南沿海帶來影響。中國中央氣象台發布「大風預告」指，30日晚間8時至31日晚間8時，巴士海峽、台灣海峽、南海東北部、福建沿海、廣東中東部沿海將有6至8級、陣風9至10級的大風。

「降水預報」則指出，30日晚間8時至31日晚間8時，福建南部、廣東東部的部分地區，將有大到暴雨。報導指出，未來幾天蘇拉將和南下的冷空氣聯手給廣東省、福建中部帶來大到暴雨，廣東中東部、福建東南部或現大暴雨，鄰近局地特大暴雨的雨勢。

報導提醒，無論蘇拉登陸與否，廣東、福建等地都將出現明顯風雨，相關海域航行船舶需及時回港避風，海上作業人員提前做好準備；福建東南部、廣東中部累計降雨量較大，需加強山洪、地質災害、中小河流洪水防禦。

因蘇拉颱風有機會從香港一帶登陸，港媒星島日報報導，香港天文台前台長岑智明30日「罕見」發聲表示，蘇拉是今年對中國華南沿岸「最具威脅的」超強颱風，呼籲民眾盡早做好防風措施，並密切留意天文台最新颱風信息及預警。

中國中央氣象台針對蘇拉颱風30日晚間8時至31日晚間8時發布的大風預報圖。（取自...
中國中央氣象台針對蘇拉颱風30日晚間8時至31日晚間8時發布的大風預報圖。（取自中國中央氣象台網站）

暴雨 香港 洪水

上一則

謝鋒：脫鉤是最大風險、中美對抗是最大不安全

下一則

新冠疫情過後…中國抗原篩劑公司利潤斷崖下跌

延伸閱讀

京津冀暴雨威力驚人 海河流域水庫蓄水比往年同期多65%

京津冀暴雨威力驚人 海河流域水庫蓄水比往年同期多65%
因應卡努來襲 中國這個地方宣布10日起連放3天颱風假

因應卡努來襲 中國這個地方宣布10日起連放3天颱風假
大暴雨災情後 北京坦承災區有傳染病等風險

大暴雨災情後 北京坦承災區有傳染病等風險
水淹華北、東北 糧倉泡湯 14億人恐「吃不飽」

水淹華北、東北 糧倉泡湯 14億人恐「吃不飽」

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
日本此前是中國遊客出境遊排名第一的目的地，圖為今年7月的大阪心齋橋。(中通社)

赴日旅遊涼了 十一長假掀退團潮 中國業者營銷計畫暫停

2023-08-28 02:30
上海市民高先生指無法接受吉祥航空改乘機人名字要收取100元人民幣改名費的規定。示意圖。（取材自新華網）

機票名字錯一個字收100元 官媒：霸王條款，該改改了

2023-08-25 02:13
圖為中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)

中外交部：30日起入境無需再提前檢測新冠病毒

2023-08-28 09:26

超人氣

更多 >
日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪

北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪
牧師創辦天體營…裸體皇后女兒憶全家逍遙：像在伊甸園

牧師創辦天體營…裸體皇后女兒憶全家逍遙：像在伊甸園
圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州