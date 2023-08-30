蘇拉颱風將直撲粵港澳 中媒示警強度堪比杜蘇芮

中國中央氣象台30日晚間6時持續對蘇拉颱風發布「颱風橙色預警」，並預估颱風可能於9月1日白天在廣東惠來到香港一帶沿海登陸。（取自中國中央氣象台網站）

颱風「蘇拉」中心目前位於巴士海峽海面上，後續將朝中國廣東、香港 直撲而去，讓中國官民憶起前不久重創中國多省市的「杜蘇芮」颱風。中國氣象局旗下媒體「中國天氣網」便示警，超強颱風蘇拉最高強度堪比杜蘇芮，民眾不可掉以輕心。

針對蘇拉颱風，中國中央氣象台30日晚間6時持續發布「颱風橙色預警」，根據預報，蘇拉颱風中心附近最大風力達17級以上（每秒62公尺），七級風圈半徑220至250公里。中國天氣網報導指出，蘇拉中心附近最大風力已堪比今年杜蘇芮颱風的峰值強度。

截至30日下午5時，蘇拉中心位於廣東惠來東偏南方向大約485公里的海面上，預計以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，即將移入南海東北部海面，逐漸向廣東東部到福建南部一帶沿海靠近，並有可能於9月1日白天在廣東惠來到香港一帶沿海登陸。

雖然蘇拉暴風圈尚未觸陸，但颱風外圍環流已將對中國東南沿海帶來影響。中國中央氣象台發布「大風預告」指，30日晚間8時至31日晚間8時，巴士海峽、台灣海峽、南海東北部、福建沿海、廣東中東部沿海將有6至8級、陣風9至10級的大風。

「降水預報」則指出，30日晚間8時至31日晚間8時，福建南部、廣東東部的部分地區，將有大到暴雨 。報導指出，未來幾天蘇拉將和南下的冷空氣聯手給廣東省、福建中部帶來大到暴雨，廣東中東部、福建東南部或現大暴雨，鄰近局地特大暴雨的雨勢。

報導提醒，無論蘇拉登陸與否，廣東、福建等地都將出現明顯風雨，相關海域航行船舶需及時回港避風，海上作業人員提前做好準備；福建東南部、廣東中部累計降雨量較大，需加強山洪、地質災害、中小河流洪水 防禦。