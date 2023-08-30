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95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

記者陳宥菘／即時報導
高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）
高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

香港首富、長和集團創辦人李嘉誠自2018年退休後便鮮少公開露面，有網友在香港慈山寺偶遇了今年高齡95歲的李嘉誠，一旁還有其紅粉知己周凱旋陪伴在側。

據港媒鳳凰網報導，一位帳號名為「杰尼斯在香港」的網友在社群平台上發文表示，他在盂蘭盆節（農曆七月十五日，在粵港澳地區也有一說是農曆七月十四日）當天上午到訪慈山寺時，導覽員便告知他「今天有位貴賓會來」，要他們不要大聲喧嘩，安靜打招呼即可。

而後，李嘉誠現身於慈山寺，一旁還隨行著10多名私人保全。根據網友拍攝的照片，李嘉誠當天穿著西裝、臉上戴著白色口罩，並坐在電動輪椅上，自行操控著移動的方向。網友表示，當他向李嘉誠打招呼並祝福李嘉誠身體健康時，李嘉誠也很有禮貌地回覆說「多謝」，兩人此時相距不到一公尺。

網友拍攝的照片中還可發現，李嘉誠的紅粉知己、現年62歲的周凱旋也隨之一起現身。網友透露，年邁的李嘉誠雖坐著輪椅出行，但誠心李佛，一路參拜了寺裡4、5處佛像，而且每次都「真的跪下去」，動身時都是周凱旋攙扶著他。

慈山寺是由李嘉誠斥資15億港元（約2億美元）興建。公開資料顯示，慈山寺興建計畫起於2003年，歷逾十年興建後於2014年落成，並在2015年4月向公眾開放。園區內有76公尺高觀音像，是全球第二高戶外觀音像，建築設計以仿唐的傳統風格結合現代化設備，設有大雄寶殿、藏經閣、地藏殿等。

園區2019年完成擴建並啟用慈山寺佛教博物館，當時李嘉誠便曾偕兒子李澤鉅及李澤楷出席啟用典禮。據指出，博物館內存有近百份李嘉誠的私人珍藏，或由名下基金會直接購入，共有過百尊佛菩薩藏品和數十卷敦煌手抄經。

慈山寺官方網站指出，慈山寺的土地購置、建設資金，以及經常費用則皆由李嘉誠基金會提供，至今累計捐款已超過33億港元（約4.2億美元）。

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。圖左紅圈為李嘉誠、右紅...
高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。圖左紅圈為李嘉誠、右紅圈為周凱旋。（取自鳳凰網）

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