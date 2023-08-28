中國民情激憤日核處理水 分析：民族主義雙面刃

圖為日本福島第一核電廠空拍圖。（美聯社）

日本 核處理水排海激起中國反日情緒。學者說，這波反日情緒有借題發揮成分，宣洩對於社會經濟不滿情緒。民族主義是雙面刃，北京 不願見到失控，中日關係惡化也不符外交利益。

輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎今天接受中央社採訪表示，福島核處理水爭議會使中日關係短期受到影響，不過北京不會希望這件事情掀起失控的反日情緒。

何思慎指出，民族主義是雙面刃，可以凝聚對於共產黨的支持，卻也潛藏危機，這波反日情緒帶有民眾對於目前社會經濟不滿的借題發揮成分。

他強調，北京對於這類事情處理會謹慎小心，仍會透過對話去穩定中日關係，核處理水會是談判籌碼，不會構成中日關係新問題。短期來看，核處理水會影響中日關係，不過不具備關鍵破壞力；對於北京來說，搞壞中日關係也無助於中美競爭局勢，不符合外交利益。

何思慎指出，中國對於社會控制牢固，目前所有狀況都在可控範圍，不會發展成為2012年釣魚台 反日事件那種失控場面；另以經貿關係來看，日本漁產品約有42%漁產品出口中國、港澳，漁產品被禁止進口，對於日本漁民來說是個打擊，日本也會期待透過對話解凍這件事。

他說，核處理水的疑慮需要資訊公開性、透明度去減輕。韓國被拉進最新資訊共享機制，韓國政府計劃和國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）定期召開在線會議，規劃韓國專家定期訪問福島IAEA事務所；台灣也是區域一份子，建議蔡政府應爭取參與，對於台灣民眾、漁民有交代。

成功大學政治學系教授王宏仁告訴中央社，中國這波反日情緒有借題發揮成分，對於北京來說，在美日韓大衛營峰會結束後，會傾向看到核處理水爭議衝擊日韓關係；不過韓國總統尹錫悅對外關係戰略底定，核處理水導致既定政策轉向的機率很低。

他認為，中日關係短期內會由於核處理水爭議受到影響，看起來會愈走愈遠。不過基於外交利益、經貿依賴，北京不會完全切斷彼此，推估會採取兩手策略，一方面繼續展現中國軍事實力，達到區域威嚇效果；另一方面持續抓緊雙方經貿關係，強調彼此依賴。