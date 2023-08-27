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食安問題…中國餐廳用拖把槽自來水 兌柳橙汁給客人喝

記者謝守真／即時報導
中國田野中餐廳員工接洗拖把處的自來水製作橙汁給消費者飲用。（取自澎湃新聞）
中國田野中餐廳員工接洗拖把處的自來水製作橙汁給消費者飲用。（取自澎湃新聞）

中國食安再出問題，近期有消費者到一家名為田野中餐廳的店家時消費發現，該店家的店員在洗拖把的水槽處，接自來水來製作飲品。目前，該餐廳已發布致歉聲明，並停業整頓。

據極目新聞報導，事發時間為26日午間，有顧客表示，在浙江溫州樂清市田野中餐廳一家店面消費時，看到店員直接將自來水沖兌飲料，提供消費者免費飲用，且接水位置的衛生令人憂心。

從消費者拍攝的影片顯示，店員接自來水的位置在該店沖洗拖把的水槽，旁邊明顯掛有多支拖把，且簸箕上還留有尚未清理乾淨的垃圾。該行為被顧客發現後，有店員立即將沖兌好的飲料倒入水槽。這名顧客稱，有很多小孩都在喝，並憤怒說到，「你們用洗拖把的馬桶水兌這個給我們喝，對得起我們消費者嗎」？

而上傳上述影片的民眾表示，這段影片是其微信群中一群友轉發的，因為田野中餐廳是溫州本地一家比較知名的連鎖店，他本人也常在該店消費，很多小朋友都喜歡排隊喝這種飲料。他指出，由於在顧客發現問題後，店方的處理態度不好，因此選擇將其曝光。據了解，涉事門店目前已經停業。

報導引述公開資料稱，浙江田野餐飲管理連鎖有限公司是一家中式快餐店，成立於2010年4月，直營門市遍布溫州鹿城、龍灣、樂清等核心商圈，一年共有超過1000萬人次前往用餐。

據悉，就自來水製作橙汁一事，田野中餐廳已對外發布致歉聲明稱，26日中午，田野中餐廳（飛虹店）員工未按規範標準操作，使用自來水替代純淨水製作橙汁，引發食品安全問題。目前，該涉事分店已立即停業整頓，並派駐稽查小組對該餐廳進行全面整改檢查，且對該店店長祭出免職處理，並對當事員工予以嚴厲批評教育並停職離崗培訓。該公司還表示，會積極配合市場監督管理部門的調查處理，不拒絕、不逃避，承擔企業責任。

此外，報導引述消息人士指出，並不是每家門店都提供免費的橙汁飲料，且具體停業多久尚不清楚。

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