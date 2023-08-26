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中國房地產調整期未完 王石：稱之「驚雷滾滾」不為過

記者陳宥菘／即時報導
萬科集團創始人王石25日表示，房地產行業仍是中國的支柱產業，這不會改變，只是當前行業調整期還沒有完成，「驚雷滾滾」仍在持續。（取材自澎湃新聞）
萬科集團創始人王石25日表示，房地產行業仍是中國的支柱產業，這不會改變，只是當前行業調整期還沒有完成，「驚雷滾滾」仍在持續。（取材自澎湃新聞）

中國房地產行業近期天搖地動、暴雷不斷，中國房產開發巨頭、萬科集團創始人兼董事會名譽主席王石25日表示，房地產行業仍是中國的支柱產業，這不會改變，只是當前行業調整期還沒有完成，「驚雷滾滾」仍在持續，現在的開發商將調整和洗牌。

綜合第一財經、香港01報導，王石25日在2023亞布力論壇夏季高峰會開幕式上，發表了對當前中國房地產行業的看法。

王石認為，房地產作為中國的支柱產業不會改變，因為從全世界來看，無論是新加坡，還是歐美，房地產作為支柱產業本身也是不會改變的。

王石提到，目前中國城市人口居住的房屋中，商品房（意即由房產開發商設計、建造並銷售）佔比高達80%，而香港有一半的居住需求不靠商品房來解決。「80%的人住在商品房中，這樣的情況在全世界絕無僅有」。

王石表示，將來房地產行業一定會進行結構性調整，至於商品房與其他住房的比例是多少，目前還不能確定，「不過肯定的是，這個比例決定了未來房地產將如何轉向，現在的開發商也將調整和洗牌」。他說，行業會存在，但是企業的調整會非常大，「將之稱為驚雷滾滾，還是烏雲密布，怎麼形容都不為過」。

王石回憶，過往很多中小企業都向自己請教中國房地產行業的發展問題，2016年以前，他都以「堅持」、「熬」來回覆。因為在有巨大居住需求的前提下，他認為週期下行之後又會再起來。「但是2016年之後再有人來問，我的話就改了，我說『趕快跑』。」

當旁人問王石，萬科怎麼辦，王石則回應說，萬科太大跑不了，所以只好調整，「至於怎麼調整，首先就是活著，活著之後才能想怎麼調整」。王石直言，萬科2018年提出的「活下去」到現在依然適用，並強調萬科現在還在轉型。

王石指出，對比美國、歐洲、日本的市場，當前房地產行業的情況就是周期的調整，是避免不了的，而調整的第一個表現就是資金鏈斷掉。他還提到，香港房地產商已經過了賺快錢的時代，目前與中國、美國、以及其他一些發達國家相比，香港房地產公司的負債率是比較低的，不高速運轉，開發一步一個腳印，「恆隆、新鴻基、瑞安房地產都是萬科的好榜樣」。

房地產 香港 新加坡

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