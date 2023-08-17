變異株EG.5襲中國 專家：多數人每年感染1-3次新冠

新冠病毒變異株EG.5襲中國，中國廣東佛山市疾控中心16日公告指出，目前該變異株已經在各毒株中占據優勢。(美聯社)

雖然新冠疫情 陰霾逐步褪去，但病毒仍在變化中，目前新冠EG.5變異株正在國際流行，仍不能掉以輕心。中國廣東佛山市疾控中心16日公告指出，目前該變異株已經在各毒株中占據優勢。中國專家分析，有鑒於沒有絕對保護性的疫苗 ，基本上多數人每年會感染1-3次新冠病毒。

據了解，新冠變異株EG.5屬Omicron 變異株，它是Omicron變異株XBB.1.9.2的「後代」。對於EG.5及其亞變異株EG.5.1，EG.5.1具有XBB.1.9.2所沒有的兩個重要的附加突變，即F456L和Q52H，而EG.5僅具有F456L突變。EG.5.1中額外的微小變化，也就是刺突蛋白中的Q52H突變，使其在傳播方面比EG.5更具優勢。

佛山疾控中心據綜合研判，目前疫情處於散發期，未來一段時間疫情將繼續保持平穩態勢。

第一財經報導，深圳市第三人民醫院院長盧洪洲教授表示，「基於新冠的傳染性極強，得過新冠後抗體自然衰減及沒有絕對的保護性新冠疫苗，基本上多數人每年會感染1-3次。」，「對於免疫功能正常的人群，不會造成特別大的影響。」

他認為，只要新冠病毒的變異沒有完全脫離Omicron的分支，人體都會有交叉免疫記憶。「當身體遇到EG.5新冠病毒，會更快地反應，產生抗體。」

盧洪洲認為，新冠的傳染性仍然非常強，而且感染較為隱匿，病毒比較「狡猾」。因此新冠的傳染沒有明顯的季節性，一般5-6個月會有一個小波峰，但是總體來說波峰會越來越小

世界衛生組織於9日發布風險評估報告顯示，截至7日，已有來自51個國家的7354份EG.5基因序列被上傳至「全球共享所有流感數據倡議組織」（GISAID）：其中有2247份來自中國，占30.6%；1356份來自美國，占18.4%；1040份來自韓國，占14.1%。