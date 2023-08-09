我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美台21世紀貿易倡議實施法、倫敦塗鴉牆風波

紐約市無證客破10萬 亞當斯：養3年得花120億

王毅10日起出訪星馬柬三國 深化共建「一帶一路」合作

記者黃國樑／即時報導
王毅10日起出訪星馬柬三國。圖為上個月王毅赴雅加達出席東協合作系列會議時，與新加坡外長維文(右)合影。（取自維文臉書）
王毅10日起出訪星馬柬三國。圖為上個月王毅赴雅加達出席東協合作系列會議時，與新加坡外長維文(右)合影。（取自維文臉書）

中國外交部發言人毛寧今宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅新加坡外長維文、馬來西亞外長贊比里和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆邀請，將於8月10日至13日訪問新加坡、馬來西亞和柬埔寨三個國家。

中國外交部發言人以答記者問方式，就王毅出訪三國的考慮以及中國當前與三個國家之間關係的問題表示，今年是習近平主席提出構建人類命運共同體理念和「一帶一路」倡議10週年，東南亞國家一直走在踐行人類命運共同體理念的前列，是中國共建「一帶一路」合作重要夥伴。

發言人說，當前，中國同新加坡、馬來西亞和柬埔寨三國關係保持良好發展勢頭。中新建立了全方位高質量的前瞻性夥伴關係，中馬就共建命運共同體達成共識，中柬正積極構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體。

發言人表示，中方期待通過王毅此訪，與東南亞三國加強戰略溝通，落實好中新關係新定位，推進中馬、中柬命運共同體建設走深走實，深化高質量共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係不斷邁上新台階。中方還願同三國共同推動全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議落地，促進經濟復甦，維護和平安寧，深化交流互鑑，為地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

新加坡 王毅 一帶一路

上一則

因應卡努來襲 中國這個地方宣布10日起連放3天颱風假

下一則

四川網紅景點11遊客被水沖走 5人已遇難

延伸閱讀

王毅通話俄外長：雙方是信得過、靠得住的夥伴

王毅通話俄外長：雙方是信得過、靠得住的夥伴
吉達會後 王毅告訴俄外長：中俄是信得過好夥伴

吉達會後 王毅告訴俄外長：中俄是信得過好夥伴
與二度上任外交首長的王毅通話 歐盟外交首長：一致希望強化歐中關係

與二度上任外交首長的王毅通話 歐盟外交首長：一致希望強化歐中關係
邀王毅訪華府 布林肯：尚未收到中國回覆

邀王毅訪華府 布林肯：尚未收到中國回覆

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30

超人氣

更多 >
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」
「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有
賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的
「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友

「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友