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中國7月進出口數據不佳 人民幣匯率重貶

中央社台北8日電
7月中國進出口總值同比下降8.3%。(中新社)
7月中國進出口總值同比下降8.3%。(中新社)

中國今天公布7月份進出口數據均較預期還差後，人民幣匯率應聲走貶。其中，離岸人民幣兌美元匯率貶破7.24關卡，重挫逾400點，跌幅逾0.6%；在岸人民幣也跌掉213點。

中國海關總署今天公布，7月份進出口降幅再擴大，按美元計年減13.6%。其中，出口下降14.5%，創2020年3月以來新高；進口下降12.4%，降幅皆大於預期。

此外，美元指數今天強勢走高，從低點102.05一度攀升至102.6，升幅將近0.6%。

綜合澎湃新聞、新浪財經報導，離岸人民幣兌美元匯率昨天收在7.1992，今天開盤接連跌破7.20、7.21、7.22、7.23和7.24關卡，跌幅逾0.6%，一度大跌近500點。截至今晚9時，報7.2461，下跌469點，創近一個月新低。

在岸人民幣兌美元匯率今天下午4時30分收盤報7.2133，也較上一交易日下跌213點。進入夜盤交易時間後，跌破7.22關卡。

中媒金融界今天引述長城證券分析指出，近期人民幣匯率波動幅度加大，從1月份的平均6.79到7月份的7.19，進入8月份，匯率略有回升至7.18。在中美息差可能繼續加大的宏觀背景下，匯率也可能仍有一定貶值壓力。預計年底前美元兌人民幣匯率或貶至7.5左右。

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