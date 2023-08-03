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裴洛西訪台周年 中國空軍發影片：我的戰鷹繞著寶島飛

記者黃國樑／即時報導
解放軍空軍飛行員李源通駕殲─16戰機俯瞰中央山脈時唱起「我的戰鷹繞著寶島飛」。( 央視新聞客戶端)
解放軍空軍飛行員李源通駕殲─16戰機俯瞰中央山脈時唱起「我的戰鷹繞著寶島飛」。( 央視新聞客戶端)

據中國《極目新聞》，中國人民解放軍空軍官方帳號8月2日晚發布了一段視頻：東部戰區某旅「95後」飛行員李源通機組駕著殲-16戰機飛越寶島俯瞰台灣中央山脈。而李源通「詩意大發」地唱起歌曲《我的戰鷹繞著寶島飛》，歌詞中藉用詩人余光中的詩歌《鄉愁》，表達了期盼兩岸統一的心願。

影片來源： YouTube 通視

去年8月2日晚上正是前眾院議長裴洛西乘坐軍機抵達台灣的時刻，昨晚對岸空軍的這個舉措是否與此有關難以得知，因其發布的視頻中並未提及去年裴洛西訪台，以及中國於裴洛西離台後展開圍島軍演的過程。

這一段影片也被《央視新聞客戶端》轉載播放，李源通在影片中唱著：「讀余光中的《鄉愁》我曾流淚，那一灣海峽隔不斷山水，請海鷗轉告我的兄弟姐妹，十五的明月才更圓更美，我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念輕聲喚你歸。」

《極目新聞》報導說，李源通多次在戰備警巡任務中擔當重任，是「杜鳳瑞大隊」最年輕的空中任務指揮官。杜鳳瑞1958年在福州與侵入中國的台軍6架戰機展開激戰犧牲時，時年只有25歲，和李源通現在的年紀差不多。現在，杜鳳瑞的接力棒交到了新一代青年手中。李源通說：「如果真正要有驕傲的一天，是祖國統一的那一刻。」

裴洛西 眾院 解放軍

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