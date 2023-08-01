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中國最神秘「國安部」微信公號亮相 首篇文談「反間諜」

記者黃雅慧／即時報導
國安部曾被稱為中國最神秘的政府部門，有相當長時間未有公開的辦公地點，近年也開始使用國安證。（圖／截取自2021年中國國安部推出的形象宣傳片）
國安部曾被稱為中國最神秘的政府部門，有相當長時間未有公開的辦公地點，近年也開始使用國安證。（圖／截取自2021年中國國安部推出的形象宣傳片）

被外界認為最神秘的中國政府部門「國家安全部」，近日在微信平台註冊「國家安全部」公眾號。1日午間，國家安全部官方微信公眾號刊文〈反間防諜需要全社會動員〉，這也是該公眾號亮相以來的「首推」。從國安部正式開始網路宣傳活動，意味中國國安行動進入社會教育的進程。

註冊訊息顯示，該微信公眾號註冊於7月31日，並於當天認證「國家安全部」。認證類型為「政府」，認證主體為「中華人民共和國國家安全部」，IP屬地為北京。公眾號簡介：「國家安全是民族復興的根基。堅持總體國家安全觀，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

作為國安部公眾號的首篇文章，該文介紹《反間諜法》的重要意義。國家安全機關是反間諜工作的主管機關。當前，反間諜鬥爭形勢嚴峻複雜，國家安全機關必須認真貫徹落實《反間諜法》。

文章還提及，間諜活動是具有高度隱蔽性、專業性和危害性的嚴重違法犯罪行為，不僅需要國家安全機關發揮反間諜專門機關作用，更需要人民群眾廣泛參與、共同防範，築牢反間防諜的國家安全人民防線。

公開資訊顯示，中國國安部屬於國務院機構，設立於1983年7月，由原中共中央調查部、公安部政治保衛局部分、中共中央統戰部部分單位、國防科工委部分單位合併成立。垂直領導中國全國國安機關。主要職能包括情報收集分析、反間諜、政治保衛等。

香港媒體報導，國安部曾被稱為中國最神秘的政府部門，有相當長時間未有公開的辦公地點，外界僅知其名，該部門工作人員以前持的是公安證，且不對外展示國安部人員身分，近年也開始使用國安證。國安部也是在近年才公開掛牌。

間諜 微信 中共

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