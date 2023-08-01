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分析：政治因素為主 中國加入CPTPP有得等

中央社／台北1日電
中國想要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但尚未通過申請。圖為智利於2018年加入CPTPP。（新華社資料照片）
中國想要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但尚未通過申請。圖為智利於2018年加入CPTPP。（新華社資料照片）

繼英國正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），何時輪到中國仍無定論，分析指出，關鍵不在於經貿而是政治因素，所以有關於中國加入CPTPP，目前沒有時間表。

德國之聲（DW）31日引述路透報導，依提交申請的順序，中國是下一個考慮的對象，但被問到中國申請加入是否已排定時間表，紐西蘭貿易部長歐康納（Damien O'Connor）則否認。

報導指出，歸根結底，中國能否加入涉及的政治因素超過技術因素，而同意新成員必須獲得所有成員國同意，但澳洲就曾表示不會批准，因北京仍阻止澳洲葡萄酒和大麥等商品進口。

此外，美國、澳洲、英國、加拿大、日本和新西蘭上個月簽署一項聲明，譴責北京經濟脅迫，尤其當前許多國家希望減少供應鏈對中國的仰賴，普遍認為這份聲明指向中國以往的脅迫行徑。

甚至還有國家對於美國將重新審視退出CPTPP的決定心存希望，使得協定的簽署國進退兩難，因一旦接納中國入會而擁有否決權，未來中國可阻撓美國加入。

此外，中國補貼國企，也難以達到開放和市場經濟的要求，還有屢屢爆發西方公司知識產權被竊取的案例，以及CPTPP非常關注數位貿易，禁止強迫外國公司在本國儲存數位資訊，但中國卻變本加厲。

猶如英國的CPTPP首席貿易談判代表澤貝迪（Graham Zebedee）所言：「如果一個國家的經濟法規真的與CPTPP的規定相去甚遠，那麼不可避免地會遇到一個很大的問題──他們能否進行真正的大規模改革。」

澳洲 北京 供應鏈

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