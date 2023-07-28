港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

英文南華早報今天報導引述知情人士稱，中國火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及前火箭軍副司令員、現任中國中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，因為涉及貪腐已於3月被帶走調查。

據報導，知情人士透露，中國新的反腐敗行動導致火箭軍的幾位前任和現任高級指揮官下台。

兩名消息人士告訴南華早報，中央軍委紀律檢查委員會及其審計署一直在調查火箭軍現任司令員李玉超，以及他的前任和現任副手張振中、劉光斌。

中國有關部門目前還沒有公開宣布對這三人進行任何調查，但據信他們已被調查人員帶走。

李玉超是這次調查涉及級別最高的將領，2022年1月21日獲中共總書記習近平 晉升為上將，當時他以火箭軍司令員身分出席晉銜儀式。2022年10月，李玉超當選中共20屆中央委員。

報導提到，李玉超在2009年慶祝中國成立60週年國慶閱兵和2015年紀念第二次世界大戰勝利70週年閱兵中發揮了重要作用。

報導引述一名消息人士透露，調查是在今年3月魏鳳和卸任中國國防部 長後一段時間開始的。鑒於話題的敏感性，該消息人士要求匿名。

魏鳳和是火箭軍首任司令員，也是火箭軍或其前身第二砲兵中首位出任國防部長的將領。許多人認為，魏在2018年的任命表明了習近平對火箭軍的支持。

「幾乎所有（火箭部隊）的高級將領在晉升之前都享有良好的聲譽。他們搬到北京 總部後變得不道德，這讓他們有更多機會與國防相關企業打交道。」一名消息人士稱。

報導提到，習近平去年開啟其作為共產黨領導人的第三個任期時，他打破常規，承諾北京將打造一個「強大的戰略威懾力量體系」，許多人認為這明確提到了增加中國的核武儲備。

經過近6年的發展，中國的核武能力顯著增強，空基、地基、海基運載系統全面升級。

「火箭軍的作用至關重要。該部隊負責確保所有戰略核導彈的安全，並根據中央軍委的指示將所有核彈頭部署到特定地點。」北京國防分析專家李杰說。

除了在國家核威懾中發揮作用外，火箭軍也是北京加大對台軍事壓力的重要組成部分。

報導引述美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院學者埃弗萊斯（Decker Eveleth）7月發表的報告指出，在過去十年中，共軍部署了現代化導彈，使其能夠瞄準台灣。

軍隊一直是習近平發起的反腐運動的主要目標之一，該運動現已進入第二個十年，針對的是數十萬各級官員。

報導提到，北京甚至一度公開為其反腐敗鬥爭打倒100多名將軍而感到自豪，這一數字比在建立中國的戰爭陣亡的將領人數還多。