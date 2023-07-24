我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美首例 亞利桑納州公款補助私校學費 每人7200元不排富

40歲起養成8習慣 讓你多活24年

中國前中央警衛局長死後3月才公布 官方為何拖延引發揣測

記者黃雅慧／即時報導
中共中央辦公廳前副主任兼警衛局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局原中將局長兼中央警衛團團長王少軍已於今年4月26日逝世，但死訊卻在三個月後才公布。（取材自微信）
中共中央辦公廳前副主任兼警衛局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局原中將局長兼中央警衛團團長王少軍已於今年4月26日逝世，但死訊卻在三個月後才公布。（取材自微信）

肩負中共領導人安全維護的中央警衛局長王少軍竟然死後三個月，北京官方才公布其死訊。據新華社24日報導，中共中央辦公廳前副主任兼警衛局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局前中將局長兼中央警衛團團長王少軍，4月26日「因病醫治無效在京逝世」，享年67歲。

公開資料顯示，王少軍是河北省清河縣人，1969年入伍，1975年加入中國共產黨。歷任排長、連長、營長、教研室主任、科長、大隊長、參謀長、副團長、常務副團長、副軍職警衛秘書、常務副局長等職。他同時是中共第19次全國代表大會代表，中國人民政治協商會議第13屆全國委員會常務委員，並於2016年晉升為中將軍銜。

值得注意的是，新華社在報導中給了王少軍一段評價：「為部隊革命化、現代化、正規化建設作出了貢獻」。

中央警衛局局長俗稱「中南海侍衛長」、「中南海保鏢」，負責保護「黨和國家領導人」安全，被稱為「當代御林軍」。王少軍於2015年4月升任局長，成為習近平貼身侍衛。對外界而言，中央警衛局長一直帶有神秘色彩。

法國國際廣播電台（RFI）中文網將中央警衛局長死後三個月才公布消息，與中國外長秦剛已經一個月未公開露面一事連結在一起。報導稱，「北京發生的這些事很詭秘。國務委員、外長秦剛消失整整一個月，中國外交部周一例行記者會照例不提供任何信息。同日另一件不可思議的事是，原中南海警衛局局長王少軍去世已三個月官方才公布了死訊」。

另一個值得關注的訊息是，新華社報導，中共14屆全國人大常委會第4次會議25日將在北京舉行，該會按慣例為兩個月召開一次，上次會議是6月底召開。如今時隔不到一月再次召開，外界普遍認為並不尋常。今日會議一項議程為：「審議有關任免案」，各界推測可能與秦剛有關。

中共 北京 秦剛

上一則

中國音樂節又出事 樂隊成員演出中突當眾脫褲、遭拘留

下一則

中國服飾商Shein公布在美遊說花費 遠超越Gap

延伸閱讀

秦剛神隱滿月 人大任免案將揭曉下落？

秦剛神隱滿月 人大任免案將揭曉下落？
秦剛消失滿一個月 港媒：王毅、馬朝旭代行職務

秦剛消失滿一個月 港媒：王毅、馬朝旭代行職務
中國副外長馬朝旭見安理會事務研討班代表 秦剛仍神隱

中國副外長馬朝旭見安理會事務研討班代表 秦剛仍神隱
港媒：中國外長秦剛神隱 王毅、馬朝旭代行職務

港媒：中國外長秦剛神隱 王毅、馬朝旭代行職務

熱門新聞

中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
網友拿當紅電影「消失的她」改成「消失的他」酸秦剛神隱。（取材自推特）

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

2023-07-19 08:07
微信支付已經可以綁定國際信用卡。路透

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

2023-07-20 12:50
秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
國家主席習近平接見菲律賓前總統杜特蒂時露出笑容。(取材自中國外交部網站)

破除為秦剛焦頭爛額傳言…習近平接見他 展露了笑靨

2023-07-18 02:29
中國外交部長秦剛去向成謎，引起國際關注。（路透）

出席論壇被問秦剛 中駐美大使謝鋒：謝謝關心

2023-07-19 20:18

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍