中國前中央警衛局長死後3月才公布 官方為何拖延引發揣測

中共中央辦公廳前副主任兼警衛局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局原中將局長兼中央警衛團團長王少軍已於今年4月26日逝世，但死訊卻在三個月後才公布。（取材自微信）

肩負中共 領導人安全維護的中央警衛局長王少軍竟然死後三個月，北京 官方才公布其死訊。據新華社24日報導，中共中央辦公廳前副主任兼警衛局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局前中將局長兼中央警衛團團長王少軍，4月26日「因病醫治無效在京逝世」，享年67歲。

公開資料顯示，王少軍是河北省清河縣人，1969年入伍，1975年加入中國共產黨。歷任排長、連長、營長、教研室主任、科長、大隊長、參謀長、副團長、常務副團長、副軍職警衛秘書、常務副局長等職。他同時是中共第19次全國代表大會代表，中國人民政治協商會議第13屆全國委員會常務委員，並於2016年晉升為中將軍銜。

值得注意的是，新華社在報導中給了王少軍一段評價：「為部隊革命化、現代化、正規化建設作出了貢獻」。

中央警衛局局長俗稱「中南海侍衛長」、「中南海保鏢」，負責保護「黨和國家領導人」安全，被稱為「當代御林軍」。王少軍於2015年4月升任局長，成為習近平貼身侍衛。對外界而言，中央警衛局長一直帶有神秘色彩。

法國國際廣播電台（RFI）中文網將中央警衛局長死後三個月才公布消息，與中國外長秦剛 已經一個月未公開露面一事連結在一起。報導稱，「北京發生的這些事很詭秘。國務委員、外長秦剛消失整整一個月，中國外交部周一例行記者會照例不提供任何信息。同日另一件不可思議的事是，原中南海警衛局局長王少軍去世已三個月官方才公布了死訊」。

另一個值得關注的訊息是，新華社報導，中共14屆全國人大常委會第4次會議25日將在北京舉行，該會按慣例為兩個月召開一次，上次會議是6月底召開。如今時隔不到一月再次召開，外界普遍認為並不尋常。今日會議一項議程為：「審議有關任免案」，各界推測可能與秦剛有關。