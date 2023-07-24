秦剛消失滿一個月 港媒：王毅、馬朝旭代行職務

秦剛已不知所蹤一個月。資料照。(中新社)

香港媒體評論指出，中國外交部長秦剛 已一個月沒有公開露面，其職務實際上已由中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 和外交部副部長馬朝旭代行。

港媒今天刊文表示，秦剛最後一次公開露面是6月25日會晤來訪的越南和斯里蘭卡外長，到今天剛好一個月沒有露面。

文章指出，對於秦剛「神隱」，中國外交部發言人汪文斌早前曾說，秦剛因「健康原因」不能出席在印尼 舉行的東協外長會議，由王毅代替出席。

但在其後幾次的外交部記者會上，在回答記者有關秦剛的動向時，發言人不再提起「健康原因」，只是表示「沒有可提供的訊息」，引發外界猜測。

文章表示，年近70的王毅只有黨職，原先只是幕後操盤中國外交，但由於秦剛無法履職，這位前外長只好「重作馮婦」，近期除了遠赴印尼參加外長會議，又前往南非參加金磚國家安全事務高級代表會議，又先後訪問多國。

除了王毅，馬朝旭上周也代替秦剛參加了金磚國家外長線上特別會議。

文章指出，中國外長是工作強度巨大的職業，秦剛如果確因「健康原因」而「神隱」，但長達一個月，也應該病得不輕，即使康復，能否肩負外長的重任值得觀察。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點