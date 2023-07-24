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秦剛消失滿一個月 港媒：王毅、馬朝旭代行職務

中央社香港24日電
秦剛已不知所蹤一個月。資料照。(中新社)
秦剛已不知所蹤一個月。資料照。(中新社)

香港媒體評論指出，中國外交部長秦剛已一個月沒有公開露面，其職務實際上已由中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅和外交部副部長馬朝旭代行。

港媒今天刊文表示，秦剛最後一次公開露面是6月25日會晤來訪的越南和斯里蘭卡外長，到今天剛好一個月沒有露面。

文章指出，對於秦剛「神隱」，中國外交部發言人汪文斌早前曾說，秦剛因「健康原因」不能出席在印尼舉行的東協外長會議，由王毅代替出席。

但在其後幾次的外交部記者會上，在回答記者有關秦剛的動向時，發言人不再提起「健康原因」，只是表示「沒有可提供的訊息」，引發外界猜測。

文章表示，年近70的王毅只有黨職，原先只是幕後操盤中國外交，但由於秦剛無法履職，這位前外長只好「重作馮婦」，近期除了遠赴印尼參加外長會議，又前往南非參加金磚國家安全事務高級代表會議，又先後訪問多國。

除了王毅，馬朝旭上周也代替秦剛參加了金磚國家外長線上特別會議。

文章指出，中國外長是工作強度巨大的職業，秦剛如果確因「健康原因」而「神隱」，但長達一個月，也應該病得不輕，即使康復，能否肩負外長的重任值得觀察。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

秦剛 王毅 印尼

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