中國載人登月又有新進展 火箭主發動機達到試驗要求

隨著載人登月火箭主發動機完成飛行任務要求驗證，象徵著中國太空的技術又再上一層樓。（取自央視新聞）

太空技術又有新進展，載人登月火箭「長征十號」的主發動機22日又完成一次「點火試車」，驗證火箭飛行任務對發動機的全部要求，並為發動機技術狀態固化、產品技術基線確立，以及可靠性提升提供了有力的支持。

據央視新聞報導，中國航天科技集團六院表示，此次「試車」的發動機採用先進的液氧煤油來來作為燃料，並由現役的長征五號 等新一代運載火箭使用的大推力液氧煤油發動機透過不斷改進而來。

據悉，這個「試車」的發動機推力可達到約130噸級左右，將用於中國載人登月所使用的長征十號運載火箭的芯一級和助推器。

此外，中國航天科技集團六院還稱，本次試驗的發動機在研發與製作過程當中，應用許多新材料、新工藝、新技術。研發人員先後突破了發動機的起動關機時序、發動機大範圍連續變推力、發動機長壽命高可靠等關鍵技術難題，為發動機的下一步研製奠定了堅固基礎。

對此，航天科技集團六院165所研究員周獻齊指出，這個發動機從22日的試車來看，結果是圓滿達到了相關的這個試驗要求，考核了發動機的啟動、關機以及高工況低工況這個運行的平穩性，相關的這個參數也都全部獲得。