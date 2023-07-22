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中國載人登月又有新進展 火箭主發動機達到試驗要求

記者謝守真／即時報導
隨著載人登月火箭主發動機完成飛行任務要求驗證，象徵著中國太空的技術又再上一層樓。（取自央視新聞）
隨著載人登月火箭主發動機完成飛行任務要求驗證，象徵著中國太空的技術又再上一層樓。（取自央視新聞）

太空技術又有新進展，載人登月火箭「長征十號」的主發動機22日又完成一次「點火試車」，驗證火箭飛行任務對發動機的全部要求，並為發動機技術狀態固化、產品技術基線確立，以及可靠性提升提供了有力的支持。

據央視新聞報導，中國航天科技集團六院表示，此次「試車」的發動機採用先進的液氧煤油來來作為燃料，並由現役的長征五號等新一代運載火箭使用的大推力液氧煤油發動機透過不斷改進而來。

據悉，這個「試車」的發動機推力可達到約130噸級左右，將用於中國載人登月所使用的長征十號運載火箭的芯一級和助推器。

此外，中國航天科技集團六院還稱，本次試驗的發動機在研發與製作過程當中，應用許多新材料、新工藝、新技術。研發人員先後突破了發動機的起動關機時序、發動機大範圍連續變推力、發動機長壽命高可靠等關鍵技術難題，為發動機的下一步研製奠定了堅固基礎。

對此，航天科技集團六院165所研究員周獻齊指出，這個發動機從22日的試車來看，結果是圓滿達到了相關的這個試驗要求，考核了發動機的啟動、關機以及高工況低工況這個運行的平穩性，相關的這個參數也都全部獲得。

值得注意的是，周獻齊還透露，22日這個發動機試驗完成後，下半年還將進行多次的高空模擬試驗，來最終確定這個發動機的相關性能和參數，為載人登月主動力發動機的研製作出太空人應有的貢獻。

中國載人登月火箭主發動機22日完成飛行任務要求驗證。（取自央視新聞）
中國載人登月火箭主發動機22日完成飛行任務要求驗證。（取自央視新聞）

太空人 長征五號

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