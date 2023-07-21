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可望接替秦剛？馬朝旭出席金磚外長線上會議

中央社台北21日電
中國外交部副部長馬朝旭。攝影／記者陳政錄
中國外交部副部長馬朝旭。攝影／記者陳政錄

中國外交部長秦剛失聯近月，他的第一副手馬朝旭昨天在北京出席金磚國家外長線上特別會議，引發關注。路透報導，一些外交官猜測，馬朝旭是接替秦剛的可能候選人。

秦剛2022年12月30日出任外交部部長後，今年1月，外交部副部長馬朝旭分管外交日常業務工作，明確為正部長級。

秦剛6月25日從公眾視野消失迄今已將近一個月，這段期間，中共中央外事辦主任王毅代表出席重要外事活動，包括在印尼舉行的東協外長會議，他在會議期間與國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。

中國外交部週三宣布，王毅將出席24至25日在南非約翰尼斯堡舉行的第13次金磚國家安全事務高級代表會議，並訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其等國。

中國官方宣稱秦剛因為「健康原因」無法履職後，馬朝旭多次代表外交部在北京會見重要外賓。前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，也可以看到馬朝旭陪同的身影。

中國外交部網站今天發布，馬朝旭20日在北京出席金磚國家外長線上特別會議。

據發布，馬朝旭表示，金磚國家領導人第十五次會晤即將在南非拉開帷幕，中方期待與金磚夥伴一道，圍繞各項重要議題深入討論，打造豐碩成果，把金磚合作推向新高度，實現金磚高品質發展。

馬朝旭指出，中方願與金磚國家一道，落實金磚國家領導人達成的重要共識，穩步推進金磚擴員進程，加強新興市場國家和發展中國家團結合作。

中國外交部發布後，在微博引發關注。因為擔憂言論審查，只有一些網友議論秦剛消失到底是不是健康原因，以及馬朝旭會否升任部長。

路透20日報導，秦剛的消失已在外交界引起廣泛討論，一些外交官甚至開始猜測誰可能取代秦剛，其中3人告訴路透，馬朝旭可能是候選人。但目前還沒有任何跡象表明這一情況會立即明朗。

報導提到，59歲的馬朝旭擁有倫敦政經學院碩士學位，並曾擔任中國駐聯合國大使，但他並不像秦剛和王毅那樣是一個粗魯的「戰狼」外交官。

秦剛 北京 王毅

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