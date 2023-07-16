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秦剛已「神隱」三周 學者：再不現身 顯示問題可能不輕

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

秦剛已「神隱」三周 學者：再不現身 顯示問題可能不輕

記者林則宏／即時報導
中國外交部長秦剛已經三周未公開露面，引發各界高度關注。（歐新社）
中國外交部長秦剛已經三周未公開露面，引發各界高度關注。（歐新社）

中國外長秦剛6月25日之後就未再公開露面，旅美中國政治評論員鄧聿文17日在美國之音發表的評論文章指出，假使未來幾天官方還沒有秦剛會見外賓或出訪等報導，多半說明他確實有問題，且問題可能不輕。

鄧聿文表示，作為習近平權力班子中的一位重要成員，秦剛已逾20天沒有公開露面，引發外界猜疑不斷。官方稱他健康有問題，「因健康缺席東協外長會」，然而最近社交媒體瘋傳他陷入一樁桃色醜聞，在任駐美大使期間，與鳳凰衛視女主持人有染，兩人並生有一子，但暫時無法證實該傳言的真實性。

鄧聿文認為，秦剛的身體早前看起來不錯，即使有病，理應無大礙，鑒於中國外交事務的繁忙和重要，久不現身平息傳言，有點不合邏輯，這也讓外界質疑中國官方「有病說」只是一種托詞。

文章稱，假使未來幾天官方還沒有秦剛會見外賓或出訪等報導，多半說明他確實有問題，且問題可能不輕。以中國在當今全球之地位與分量，在公眾視野，須臾離不開外長身影，遲遲不在公開場合露面，是非常奇怪的，只能解釋出了問題。

鄧聿文說，「這個問題也許不是男女情愛，而是別的，比如權力鬥爭或涉腐敗等。但後兩者的可能性應該不高」。若秦剛果真如外傳有外遇並育有私生子，以當前中國政治環境，他預期「習不太可能保秦剛」。

文章並稱。「當然，如果秦剛的問題比傳言更重，像一種說法認為的涉及間諜，那問題的性質就變了，幾乎肯定習不會保他。可即使最後證明傳言烏龍一場，秦剛仕途雖不受影響，然名譽已受損，就此而言，他橫豎都是輸家」。

秦剛 間諜 平權

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