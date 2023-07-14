左宗棠雞、炸蟹角、芙蓉蛋…「美式中餐」打入北京

小紅書網友分享在北京嘗試美式中餐的體驗。(截取自小紅書)

美式中餐向來用於形容在美國遍地開花、口味經過改良的菜系，也被戲謔為「中餐第九大菜系」，符合各族裔對中餐的想象，卻跟能在中國吃到的正宗中國菜相差甚遠。近來，不少北京 網友在小紅書 上分享，北京一處美食城新開了一家「美式中餐」，有賣左宗棠雞、芝麻橘子雞、炸蟹角、芙蓉蛋等在美華人再熟悉不過的菜，也吸引不少人嘗鮮。

這家叫做竹子快餐的美式中餐店藏身在北京亮馬橋附近的一座美食廣場內，菜單中英夾雜，最顯眼的是「進店必點」的「招牌左宗棠雞」。菜品的價格基本在16到50人民幣（約2.2到7美金）一道。除了菜名讓人倍感熟悉，外貌的包裝也是經典的白底紅色印刷的飯盒款式。

小紅書網友分享在北京嘗試美式中餐的體驗。(截取自小紅書)

根據自媒體「餐企老闆內參」報導，開店的是三位朋友，其中兩人曾是淮南菜的廚師，另外的則是店長，因為從美國加州 回來後發現「國內餐飲業沒有這樣口味的餐廳，想要開一家嘗試一下」。店主提及在美國風靡各州的中式快餐「Panda Express」作為例子。

小紅書上不少網友發出探店體驗。有的指出這類似「斯哥德爾摩綜合征」，即犯罪中的被害人對加害人產生好感，來諷刺美式中餐竟然被引入中國的現象；有的認為這是留學生回國之後，思念美國生活情緒的一個出口，「好多年沒吃了，勾起不少回憶」。