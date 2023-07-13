私人或身體原因？中國外長秦剛消失18天 成焦點

中國外長秦剛（右）消失多日，成為輿論關注的焦點。圖為秦剛6月25日與俄國副外長魯登科會見。（圖／取自中國外交部官網）

中國外長秦剛 自6月25日之後，再無任何公開露面的消息，而官方日前坦承他因「身體原因」難以出席東協外長會，此次會議由中共外事辦主任王毅出席。秦剛究竟發生什麼情況、為何會「稱病」如此之久，連日來成為媒體關注焦點。

根據中國外交部官網消息，秦剛最後一次公開露面是6月25日，在北京 會見越南外長裴青山，當時秦剛表示，雙方要加強戰略溝通，加快發展戰略對接，把合作的蛋糕做大，把合作的根基築牢，推動兩國關係取得更大發展。

事實上當天秦剛行程頗多，除裴青山外，還會見了俄羅斯副外長魯登科（Andrey Rudenko）、斯里蘭卡外長薩布里（Ali Sabry）。此後他就沒有公開消息，而包含聯合國常務副秘書長阿明娜（Amina J. Mohammed）、烏干達外交國務部長奧凱洛（Oryem Henri Okello）分別於6月底、7月初到訪北京，則是由中國外交部副部長馬朝旭、鄧勵分別在6月29日、7月10日出面會見，而王毅也與阿明娜舉行了會見。

港媒10日指出，秦剛是因為確診新冠而「失蹤」，已經休養半個月，相信很快將重出江湖。消息並指出，中國外交部副部長馬朝旭頻頻出席與美國有關活動，已經主管涉美事務。

不過，上述消息仍受到質疑，因為以現在的情況來看，中年人（秦剛57歲）感染新冠肺炎不至於需要耗費多時才能康復。港媒明報13日刊出專訊指出，如果秦剛真如傳言般是感染新冠病毒，也是「較為嚴重」的病例，「畢竟現在中招的人，逾兩周仍無法康復的個案較為罕見」。

另據法廣網援引歐盟 發言人表示，秦剛原定7月初在北京會見歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell），但北京通知歐盟「不再可能」舉行會議後被推遲。消息人士透露，就在博雷利計畫於5日抵達的前兩天（7月3日），歐盟才獲悉推遲的消息。

值得注意的是，中國外交部發言人對秦剛身體健康的問題也曾經「改口」。7日的記者會上就有外媒詢問秦剛是否因為健康問題而消失於公眾視野，當時中國外交部發言人汪文斌是回應「我並沒有聽說你講的這個情況」。

而除了健康因素外，秦剛為何消失的坊間傳言甚多，甚至涉及私人話題，但都沒有獲得任何官方管道的證實。

公開資料顯示，秦剛生於1966年，曾任中國外交部新聞司司長、發言人、外交部禮賓司司長。2021年任命為中國駐美大使，接替卸任的崔天凱。2022年中共二十大後當選中央委員，2022年12月底被任命為中國外長，2023年3月再當選為國務院國務委員，以副國級晉身「黨和國家領導人」之列。