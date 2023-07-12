7周年菲再提南海仲裁案 中外交部：不接受、不承認

菲律賓海軍巡邏艦「皮勒號」過去西菲律賓海巡邏，該海域是菲國主張在南海擁有主權的區域。（環球網）

今天是中國與菲律賓南海爭議裁決出爐的七周年，菲律賓外交部長馬納洛表示，仲裁裁決已成為國際法的一部分，菲律賓海巡隊也稱將加強巡邏、驅逐中國民兵船。對此，中國外交部發言人汪文斌12日回應強調，中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

基於1899年海牙《和平解決國際爭端公約》成立，總部設於荷蘭海牙的「常設仲裁法院」，於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油 開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

不過，菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉昨日表示，北京 當局仍持續派遣中國海上民兵船，群聚於南海爭議海域，菲方將加強巡邏等。菲律賓外交部長馬納洛今天也說，仲裁裁決已成為國際法的一部分，歡迎越來越多國家支持。

對此，汪文斌表示，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫、明確、堅定的，中國外交部已於2016年7月12日就此專門發表聲明，仲裁庭違背國家同意原則，越權審理，枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所作裁決是非法的、無效的。中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

汪文斌還說，中國在南海的主權和權益是在長期的歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據，在任何情況下都不受非法仲裁裁決的影響。他還表示，中方關於不接受、不承認該裁決的立場得到100多個國家的支持理解。

汪文斌提到，中方與東協國家正在全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商。奉勸有關方面和中方繼續通過對話協商妥善處理管控海上分歧，與地區國家一道共同維護南海和平穩定大局。

汪文斌還就美國國務院 發言人對南海的相關表態，包括要求中方停止「海上非法活動」回應說，中方敦促美方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止一切不利於本地區和平穩定的言行和舉動，不要做南海和平穩定的麻煩製造者。