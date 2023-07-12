中國首揭「載人登月」方案 用兩枚火箭、2030年前實現

中國載人航天工程辦公室先前在今年5月29日，召開神舟十六號載人飛行任務新聞發布會時，首次揭露登月計畫，初步方案於今日進一步被公開。圖為5月30日，搭載神舟十六號載人飛船的長征二號F遙十六運載火箭在酒泉衞星發射中心點火發射。(新華社)

中國首次揭露其計畫2030年前實現「載人登月」的初步方案。據中國載人航天工程辦公室副總師張海聯12日表示，方案將採用兩枚運載火箭，分別將月面著陸器和載人飛船送至環月軌道在軌交會對接，航天員（太空人 ）從飛船進入月面著陸器，其後，月面著陸器單獨下降著陸，航天員登上月球展開科學考察與樣品採集。

張海聯是12日上午，出席在武漢 舉辦的第九屆中國（國際）商業航天高峰論壇時，做出上述表示。

張海聯說，中國劃在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索，其後將探索建造月球科研試驗站，展開系統、連續的月球探測和相關技術試驗驗證。

張海聯揭露，目前，中國載人登月的初步方案是：採用兩枚運載火箭，分別將月面著陸器和載人飛船送至環月軌道在軌交會對接，航天員從飛船進入月面著陸器。其後，月面著陸器將單獨下降著陸於月面預定區域，航天員登上月球展開科學考察與樣品採集。

他說，在完成既定任務後，航天員將乘坐著陸器上升至環月軌道與飛船交會對接，並攜帶樣品乘坐飛船返回地球。為完成這項任務，中國科研人員正在研制長征十號運載火箭、新一代載人飛船、月面著陸器、載人月球車等裝備。

中國載人航天工程辦公室先前在今年5月29日，召開神舟十六號載人飛行任務新聞發布會時，由辦公室副主任林西強首次宣布，中國載人月球探測工程登月階段任務近期已啟動實施，計劃在2030年前實現「中國人」首次登陸月球。

當時，林西強僅說，已全面部署開展各項研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭（長征十號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。