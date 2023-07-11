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安理會審議北溪事件 耿爽呼籲各方不要將調查政治化

記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國副代表耿爽。(Getty Images)
中國常駐聯合國副代表耿爽。(Getty Images)

中國常駐聯合副代表耿爽在聯合國安理會審議「北溪」管道問題時發言呼籲各方，不要將有關調查政治化，更不要藉機進行政治操弄。俄羅斯是北溪管道爆炸事件的主要當事方之一，任何客觀公正的調查都少不了同俄羅斯的溝通合作。

耿爽說，他聽取了兩位通報人的通報，也閱讀了丹麥、瑞典、德國三國代表致安理會主席的信。北溪管道發生爆炸已近十個月，安理會曾通過不同形式圍繞此事進行過多次討論，中方已全面闡述了立場主張，今天他強調三點：

一、北溪管道爆炸不僅對跨國基礎設施安全造成直接威脅，同時還給相關海域的生態環境、航運安全帶來負面影響。必須本著對地區安全和發展負責的態度，對事件開展獨立、專業的調查，並確保結論客觀、公正、權威，經得起歷史檢驗。

二、有關國家針對北溪管道爆炸開展的國別調查已有相當長一段時間，但遲遲沒有明確說法。時間拖得越久，收集證據和查明真相就越難，外界的質疑和猜測就越多，調查結果的可信度也就越低。中方認為，回應國際社會關切的最好辦法就是盡快公布調查結果，哪怕只是階段性進展。

三、北溪管道爆炸發生在烏克蘭危機的大背景下，事件發生後，有關各方作出了截然不同的分析和解讀。我們呼籲不要將有關調查政治化，更不要藉機進行政治操弄。俄羅斯是“北溪”管道爆炸事件的主要當事方之一，任何客觀公正的調查都少不了同俄羅斯的溝通合作。希望有關國家能承認這一點並採取相應積極舉措。

最後他重申，中方呼籲就北溪管道爆炸早日查明真相、早日將肇事者繩之以法，支持秘書處提供更多有用信息、安理會對此事保持關注。

俄羅斯 耿爽 瑞典

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