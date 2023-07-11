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為減緩外企疑慮 上海靜安區委書記走訪貝恩辦公室

中央社台北11日電
貝恩公司據傳4月被官方檢查，其在中國有北京、上海、香港三處據點，圖為上海辦公室。(圖／取自貝恩公司官網)
貝恩公司據傳4月被官方檢查，其在中國有北京、上海、香港三處據點，圖為上海辦公室。(圖／取自貝恩公司官網)

全球諮詢公司貝恩表示，上海市靜安區委書記於勇走訪了公司在上海的辦公室。華爾街日報報導，在發生一系列突擊檢查與拘捕事件後，此舉似乎是為緩解在中外企的擔憂。

據華爾街日報（WSJ）報導，總部位於波士頓的貝恩（Bain）10日在其微信公眾號上發表的一份聲明中說，於勇5日到貝恩的辦公室走訪調研，聽取該公司的經營情況彙報。

貝恩公司表示，公司大中華區執行合夥人韓微文說明貝恩公司目前的業務、從1991年進入中國市場以來的發展歷史，以及未來貝恩公司尋求在中國拓展業務的關鍵領域。

根據貝恩的聲明，於勇表示，靜安區始終堅持國際化發展方向，將專業服務業列入重點發展產業，靜安區將繼續營造一流的營商環境，為企業發展保駕護航。

在這次走訪調研之前，貝恩發言人在4月時證實，中國警察曾到該公司上海辦事處，並詢問一些職員，但並未提及細節。

在美中關係日益緊張的情況下，有關部門加大了對收集商業情報公司的壓力，限制外國機構對資訊管道的使用，並擴大了間諜法適用範圍。

報導指出，中國有關部門已暗示，其國家證券機構正在調查在中國為西方公司服務的盡職調查行業，是否也被用於從事外國間諜活動。

近幾個月，有關部門拘留了美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處的當地員工，並在中國幾個城市高調突查專家網路諮詢領先供應商凱盛融英（Capvision）的辦公室。貝恩公司是凱盛融英在中國最大的客戶之一。

報導並指，凱盛融英試圖打消外界疑慮，並表明公司致力於繼續在中國營運。

華爾街 間諜 警察

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