廣東廉江幼兒園6死：兇手被捕 報復社會的可疑殺機？

圖／微博

中國廣東省廉江市一家幼兒園7月10日早上發生持刀行凶案，造成6人死亡、1人受傷。當地公安並未公開任何死者資訊，而中國媒體揭露死者為3名兒童、2名家長和1名老師；犯案兇嫌為一名25歲男子吳某杰，已遭警方逮捕，全案加緊偵辦當中，廉江市政府的多個部門也啟動參與聯合調查。

此案發生後震驚中國社會，微博 上隨即爆出多個熱搜關鍵字詞、疑似是兇案現場的照片，但沒有多久這些關鍵詞就從熱搜榜上消失，雖然現在還是可以搜尋「廉江」等詞彙，但熱度權重明顯遭到壓制。

➤➤➤6死1傷 廣東廉江25歲男 持刀闖幼兒園「無差別行凶」

根據中國廣東廉江市公安局通報，7月10日早上7時40分許，廉江市橫山鎮一名男子持刀在當地一所幼兒園行凶，網路流傳的影片顯示至少4人倒在血泊當中，包括小孩和大人，一名穿短褲的黑衣男子持刀在幼兒園內行走，影片裡有目擊者出聲：「太慘了，趕緊報警」。

全案造成6死1傷；公安局的通報並未列名死者身分，不過中國媒體《東方網》、《湖北廣播電視總台》等紛紛引述網傳訊息，報導死者有3名兒童、2名家長和1名老師。

公安通報「兇嫌為一名25歲男子吳某杰」，為廉江市當地人，案發後已被逮捕歸案，廉江市公安局表示正在加緊偵辦此案。

圖／微博

兇嫌為何犯下殺人罪行？當案件曝光後隨即在中國社群上引發議論，不少人紛紛猜測兇手的動機。中國的網路媒體《華商報大風新聞》另接獲爆料訊息，爆料人指稱死傷者中有一人「開車撞了他家小孩，然後一直沒有賠償，由此產生了糾紛，所以才發生這個事（砍人）。」根據爆料人說法，「可能賠償一直沒下來，或者是雙方沒協商妥」，兇手的行凶動機疑似是報復此事。

關於行凶動機，中國網路上還有另一說法，宣稱事件起因是兩名孩子在幼兒園打架，雙方家長欲進行調解，結果老師偏向其中一方家長，導致另一方家長不滿，便報復傷人。

不過，此兩種說法都未得到廉江市相關公部門的證實，另有廉江市教育局 人員表示「已介入處理，目前由市政府多個部門聯合調查」。

除死者身分、行凶動機還未能確認之外，全案也仍有不少疑點，例如7月10日理應是暑假期間，是否案發的幼兒園未放暑假？但無論是幼兒園教師、或是廉江市員警，面對記者詢問時皆僅表示案情尚在調查釐清。

圖／微博

凶案發生後登上中國微博熱搜，但在熱搜榜上的排名卻在幾個小時之內快速下降，疑似遭到壓制，而截至7月10日下午4時許，仍留存的相關討論中，大部分的中國網民輿論是大呼恐怖、怒批兇手死不足惜、要求死刑甚至凌遲，不過也有人感嘆：

「經濟不好，年輕人失業多、壓力大，情緒容易出問題。大家在外都要控制好情緒，不惹事。經濟不發展，社會問題就會更加。還是要繼續市場化改革，才能進一步減少社會矛盾。當然，無論任何理由首先傷害他人都是不對的。」

另有人呼籲媒體持續深入追蹤，寫下：

「如果沒有新聞媒體深度剖析惡性案件深層原因，並廣泛傳播，惡性案件會越來越多，這是基本常識。」

圖／澎湃新聞影片

另有人檢討幼兒園的保安問題，表示：

「前年廣西幼兒園慘案還有人記得嗎？砍傷18人，2人死亡。近幾年持刀到幼兒園傷人事件發生了很多起，現在大部分幼兒園配的『保安』都是老大爺，沒有戰鬥能力，並不能保護幼兒安全，希望能夠引起重視，換成年輕力壯受過專業訓練的真正的『保安』。」

甚至有網民認為，為了加強安全，應該引進人臉辨識系統的天網：

「強烈建議全國學校幼兒園附近都安裝天眼人臉辨别系統，只要是大數據内可疑或者危險人物靠近學校，校園監控系統立刻通知保安和附近派出所加強監控，提高戒備。利用科技手段提前預防，才能有效阻止類似案件再次發生！」