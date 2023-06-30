擬消除負面標籤 Shein邀美國網紅參觀工廠 再掀爭議

Shein邀請多名國外網紅赴中旅遊並參觀工廠。(截取自Shein TikTok)

快時尚品牌Shein積極布局全球，力求擺脫撕掉強迫勞動等負面標籤。近期邀多名國外網紅赴中旅遊並參觀工廠，藉此行銷並消除疑慮，然而輿論顯然不領情，相關影音受到大肆批評。

創立於中國的Shein如今已成為美國年輕消費者的寵兒，在擴大市場與影響力的同時，這間企業正在努力重塑公眾形象，其中包括積極擺脫中國的血統，以及解決美國國會議員對產品原料中，棉花來源地的質疑。

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紐約時報 中文網報導，Shein受到的監管審查越來越多，而且受到諸多指控，包含強迫勞動製造產品，因此正想方設法解決這些問題。其中之一是邀請多位美國的網紅參觀工廠和物流中心並與工人們見面，希望藉著這些創作者們在旅行期間發布「更為積極的內容」，藉此抵消接二連三的負面新聞。

然而這些行動非但沒有達到預期的效果，在過去一周左右，相關的創作在社群媒體 受到大肆批評，許多網路使用者對於影片的內容充滿懷疑。

據報導，在這次的活動中，網紅們製作的影片引起了反感，因為他們描繪了廣州的工廠有奇怪的「樂觀」景象，而且Shein試圖讓這些參與的網紅扮演類似新聞記者的角色，「對於公司的負面報導似乎並沒有影響這家企業的粉絲，但公開的讚揚卻引起了人們的注意」。

這些創作者過去一段時間中不斷刪除網友們在他們社群媒體帳號中所留下的負面評論，並發布影片為自己辯護。

Shein邀請多名國外網紅赴中旅遊並參觀工廠。(截取自Shein TikTok)

同時，Shein也發出聲明表示，「他們（網紅）發在社群媒體上的影片和評論都是真實的，我們尊重並支持每個網紅對自己經歷的事情發表看法和聲音」，看到創作者受到攻擊感到「難過」，並對創作者進行「身心健康檢查」，以了解他們在遭受了尖酸刻薄的網路霸凌 後的狀況。

報導形容，這次「旅遊行銷」已成了行銷領域的反面教材，「Shein試圖利用網紅提升自己聲譽反而疏遠了消費者，並引起了人們更加注意不良商業行為的指控。」

據社群媒體分析公司Trendpop的統計，與這次旅行有關的話題標籤，已經累積數百萬次的瀏覽量。而在TikTok上，已被刪除的影片被其他使用者二次創作，加上了各式懷疑與驚恐的評論。