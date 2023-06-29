杭州地鐵推出「雙溫車廂」乘客可以選強冷、弱冷搭乘

杭州地鐵車廂的溫度每年夏天都會引發眾人關注，去年8月還曾上過微博熱搜。（取材自微博）

對於冷氣強弱，不同體質的人有不同感受。為此，中國有愈來愈多城市的地鐵 嘗試推出「強冷」、「弱冷」兩種不同的車廂，讓乘客可以根據自己的需求選擇適合的車廂。

據杭州市地鐵集團29日消息稱，杭州地鐵28日起推出「雙溫車廂」，列車頭尾兩節車廂目標溫度設在攝氏26度，其餘中間車廂設在24度至25度。後續地鐵全線也將陸續設置「強冷」、「弱冷」車廂標識標牌，方便乘客依據個人需求來選擇乘坐的車廂。

澎湃新聞引述杭州市地鐵集團相關人員報導稱，「由於部分線路列車反覆穿梭於地下、地面、高架等各種環境，加上停站開關門、內外冷熱氣流頻繁交換，高低峰客流人員密度變化等，環境溫度會動態變化。」

不少杭州市民反映，6月初的地鐵空調「太凍」了！但進入梅雨季後體感悶熱，又有人抱怨：「地鐵空調開了個寂寞」，推出分區控溫就是為滿足乘客的差異化需求，提升搭乘公共交通運輸工具的舒適度。

事實上，「杭州地鐵空調太冷」早已於去年8月就上過網路熱搜，引發網上熱議。據環球時報日前報導，杭州有民眾抱怨，「一有乘客投訴杭州地鐵裡面太冷，杭州地鐵的冷氣就關了，然後就發生反轉，又有乘客認為杭州地鐵空調開了與沒開一樣。每年夏天這事都會引發爭論。」有時候覺得地鐵裡冷氣會很冷，有時候他又感覺不到冷氣的存在，體感非常熱。