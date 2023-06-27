中國網路禁言財經專家 英媒：因經濟復甦不穩

中國青年失業率居高不下，圖為寧夏銀川一專場招聘會。(新華社)

中國知名財經作家吳曉波及一些網路意見領袖，近日被指炒作失業率遭到禁言。英國金融時報指出，近期中國打壓財經評論員相信是因為經濟復甦步履蹣跚，當局擔心他們的言論會破壞官方經濟良好的說法。

中國經濟學者或財經作家被網路禁言事件近年屢有發生，吳曉波及其他網路意見領袖近日被新浪微博 指炒作失業率、散布抹黑證券市場發展而遭到禁言。

2022年6月，吳曉波微博帳號及自媒體也曾被禁言。同年多名經濟學者、分析師 如任澤平、管清友等人也曾被社群媒體禁言。

中國交銀國際券商董事總經理洪灝的微博和微信公眾號曾在2022年被銷號，此前他發表警惕資本外逃及看空中國A股等言論。

英國金融時報今天報導，近期中國打擊財經作家或部落客，相信是因為北京 擔心他們的悲觀情緒會破壞刺激經濟成長的努力。

報導指出，自從中國今年初鬆綁防疫限制，半年來房地產業疲軟、消費者支出慢於預期以及貿易逆風等，都令經濟成長難以起飛。

中國青年失業率升至20.8%創新高，政府正不斷努力為青年找工作來驅動經濟。

中國滬深300股指的表現嚴重落後於全球同業，今年迄今已下跌約1%，而史坦普500指數已漲了13%。

此外，人民幣出現貶值的壓力，離岸人民幣兌美元匯率下跌至7個月以來新低。

近期多項數據均遜於分析師預期，在這情況下，不少經濟學家都下調今年中國的經濟成長預測，以及期望北京會加強刺激經濟措施。

不過，專家表示，經濟評論被審查會令外資要獲得有關中國可靠數據及資訊更難，這方面已因中國打擊外國盡職調查公司而受影響。

報導引述加州大學聖地牙哥校區（UCSD）的政治經濟學教授史宗瀚（Victor Shih）表示，最近針對財經部落客的行為反映了政策制定者關注社會會遍布經濟不好的訊息，而這會破壞當局提振經濟的努力。

史宗瀚表示，對財經部落客的審查是要確保中國民眾不會對中國經濟產生如此負面的看法。