瓦格納兵變 中國網友熱議：普亭不能倒、俄版安祿山

俄羅斯瓦格納集團兵變在24小時內出現戲劇性發展，事件在中國引發冷熱兩極反應。相較於中國官方及官媒冷處理，中國網友卻熱議兵變可能。(取自推特)

俄羅斯瓦格納 集團兵變在24小時內出現戲劇性發展，事件在中國引發冷熱兩極反應。相較於中國官方及官媒冷處理，中國網友卻熱議兵變可能對中國的影響，「普亭 不能倒」、「收復失地」成為主流意見。甚至有人稱，基輔沒倒，倒是要打「莫斯科保衛戰」了。

25日北京官方宣布，中國外長秦剛在北京會見俄羅斯副外長魯登科，另外，副外長馬朝旭同魯登科在北京舉行磋商。馬朝旭表示，在習近平同普亭戰略引領下，中俄政治互信不斷加深，務實合作持續增強。

但不少中國網友熱議瓦格納兵變，「廚子」（普里格津）、「廚子兵」（瓦格納集團）頓時成為熱門詞彙，有人更即時轉發外媒的最新報導，全程追蹤進展，不少人並對「廚子兵」進展神速大感驚呼，但也對「廚子」突然宣布停止進兵直呼「怎麼這樣就停了？」、「錢打進戶頭了吧」、「沒意思」等。

在眾多議論中，部分網友稱，去年的「基輔保衛戰」沒打起來，怎麼才一年就要打「莫斯科保衛戰」了？

部分網友則直指，如果俄羅斯因此崩解，中國應該趁此機會要求俄方歸還清末割讓的東北領土，趁機收回海參崴等地；還有網友把兵變聯結中國歷史，直指普里格津如唐代的安祿山，只不過目標從長安換成莫斯科。

不少立場親中國官方的民眾及網路寫手認為，俄羅斯和普亭如今是中國抗美、抗西方少見的實力派盟友。一旦普亭下台，甚至俄羅斯瓦解，美國及西方一定會騰出手來對付中國，因此中國不能一直不出聲，必要時應出面相挺。

但也有人認為，中國不應輕易表態，畢竟普亭揮軍烏克蘭是「狠狠地坑了中國一把」，讓中國一年多來在國際上陷入被動。這時候表態支持普亭，並不能撈到什麼好處，更何況普亭經過這次兵變，權位已動搖，貿然押寶一旦押錯，「更沒有好果子吃」。

另據南方週末報導，一名在瓦格納首先占領的城市羅斯托夫（Rostov）留學的中國留學生劉佳（化名），24日趕緊出門採購食材和生活物資。他發現當地街上的車輛比平時少，但有很多居民趕往商店採購，不過暫未出現商品短缺的情況。

在莫斯科的中國留學生孫凡（化名）則說，她沒有感受到緊迫的危險，但中國的家人已和她緊密聯繫了一整天，認為莫斯科「已經十分危險」，詢問她要不要回中國。

一名居住在莫斯科的中國人李立（化名）則表現恐慌，稱自己在猶豫要不要買回中國機票，但大多數人都是持觀望狀態，不少朋友已在囤貨，近期打算待在家不出門。