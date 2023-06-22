寧夏燒烤店氣爆31死 市長道歉：展開一個月大排查

寧夏銀川市一燒烤店21日氣爆，警消人員搶救。（澎湃新聞）

端午 假期開始前，中國寧夏銀川市興慶區富洋燒烤店，於21日晚間發生氣爆，目前爆炸事故已致31人死亡，原因正在調查；22日晚，銀川市政府對此召開新聞發布會，銀川市委副書記、市長陶少華在會上向遇難者表示哀悼，並向全市人民致歉，他同時宣布，立即展開為期一個月的安全生產大排查大整治行動。

銀川市政府22日晚間，召開富洋燒烤店爆炸事故發布會，開始前，參會人員全體起立為遇難者默哀。

通報指出，6月21日20時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區一燒烤店發生燃氣爆炸事故，截至6月22日上午8時，事故造成31人死亡、7人受傷。目前，公安 部門已依法對燒烤店店長、股東和工作人員等9人進行控制，並凍結其資產。

陶少華說，這是寧夏多年來最為嚴重的安全事故，給人民群眾生命財產造成巨大損失，代價極為慘重、教訓極其沉痛，我們深表痛心、深感內疚。「在此，我代表銀川市委、市人民政府，向遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬表示誠摯問候，向全市人民表示深深的歉意。」

陶少華宣布，聚焦燃氣、危險化學品、礦山、建築、交通運輸等重點領域，汛期、暑期、施工期等重點時段，立即展開為期一個月的安全生產大排查大整治行動。

對於事故情況，銀川市政府通報指稱，受傷7人正在全力救治中、目前生命跡象平穩。另，爆炸致部分隔牆倒塌，樓梯被堵，已把附近64戶居民疏散安置到周邊旅館 。下一步，將全力做好醫療救治、善後處置等工作，做好傷亡人員家屬的安撫工作，嚴格監督涉事企業依法履行賠償責任。

陶少華表示，積極配合國家聯合工作組展開調查，盡快查明事故原因，適時公佈調查結果。