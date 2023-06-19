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日警逮捕中國籍研究員 中國外交部：嚴重關切

中央社上海19日電
一名中國籍產業技術研究人員權恆道(中)被日本警方逮捕，日方認為他可能參與中國政府的「千人計畫」並洩漏情報。(取自推特)
一名中國籍產業技術研究人員權恆道(中)被日本警方逮捕，日方認為他可能參與中國政府的「千人計畫」並洩漏情報。(取自推特)

一名中國籍產業技術研究人員日前遭日本警方逮捕，日方認為他可能參與中國政府的「千人計畫」並洩漏情報。中國外交部發言人毛寧今天表示，已向日方表達嚴重關切。

中新網報導，毛寧今天在外交部例行記者會上回應相關問題表示，中方已透過外交管道向日方表達嚴重關切，要求日方確實維護中國公民的合法權益，希望日方確實尊重法治、市場經濟和公平競爭原則，為中日科技交流合作創造良好環境。

日本放送協會（NHK）報導，被捕的權恆道是日本國立研究開發法人「產業技術綜合研究所」高級主任研究員，中國籍人士。

經過調查，日警認為他將本身研究的先進技術情報，以電子郵件方式傳送給中國化學產品製造公司，以涉嫌違反「不正競爭防止法」（日本保護智慧財產權法律）逮捕。日警並指他可能參與中國政府主導的「千人計畫」。

而在中國，自2015年實施「反間諜法」以來，已有17名日本公民遭中國情治單位拘押。最近的一名被捕者是安斯泰來製藥（Astellas Pharma）的高階主管，他是在今年3月底被捕，日方已多次向中方表達抗議。

日本 千人計畫 間諜

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