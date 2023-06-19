我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密件門特別檢察官聲請保護令獲准 川普不得洩露證據

黃子佼送醫畫面曝光 「身體有刀傷」身上有酒味

中國發習近平見布林肯全文 美方稱不支持「台灣獨立」

記者陳政錄／即時報導
中國國家主席習近平（右）於北京會見國國務卿布林肯。（路透）
中國國家主席習近平（右）於北京會見國國務卿布林肯。（路透）

中國國家主席習近平19日下午，在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯，據央視新聞晚間發布的中方新聞稿全文，布林肯在會見中，轉達拜登總統對習近平的問候，還表示美方遵守承諾，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突。上述承諾，被中方稱為「四不一無意」。

據央視發布的中方新聞稿，習近平強調，世界在發展，時代在變化。世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中國人民和美國人民一樣，都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。

習近平說，當前，國際社會普遍對中美關係現狀感到擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。兩國應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。

習近平指出，大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利

習近平說，中方始終希望中美關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，堅持他和拜登峇里島會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。

據中方新聞稿，布林肯轉達拜登對習近平的問候，表示拜登相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程。

布林肯表示，美方遵守拜登總統作出的承諾，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突，期待和中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

另，習近平請布林肯轉達對拜登的問候。中共中央外辦主任王毅、中國國務委員兼外長秦剛等參加會見。

習近平 拜登 布林肯

上一則

北京：布林肯訪問最重要成果是回到拜習會確定的議程

下一則

促人民幣生態圈國際化 港股雙櫃模式19日登場

延伸閱讀

布林肯記者會 中媒報導角度異於外媒 反而趨正面

布林肯記者會 中媒報導角度異於外媒 反而趨正面
北京：布林肯訪問最重要成果是回到拜習會確定的議程

北京：布林肯訪問最重要成果是回到拜習會確定的議程
否認脫鉤說 布林肯：美中經濟關係至關重要

否認脫鉤說 布林肯：美中經濟關係至關重要
布林肯記者會重申「一中政策」 關切中國在台海挑釁

布林肯記者會重申「一中政策」 關切中國在台海挑釁

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
比爾蓋茲16日與中國國家主席習近平會面。新華社

習近平晤比爾蓋茲：今年在北京見的第一位美國朋友

2023-06-16 07:40

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史
3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵