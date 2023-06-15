加籍主管抗議中共干涉亞投行運作 經人指點逃離中國
亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）前加拿大籍全球公關總監畢卡德今天表示，他在抗議中國共產黨干涉亞投行運作憤而辭職後，經人建議逃離中國。
路透報導，畢卡德（Bob Pickard，又名畢加博）昨天在社群媒體發文宣布辭職。加拿大政府隨後表示，將對他的指控展開調查，調查期間暫時凍結和亞投行的關係。
亞投行是由中國國家主席習近平推動的計畫，成立於2016年，目的是與西方國家主導的世界銀行（World Bank）及國際貨幣基金（IMF）相抗衡。目前亞投行在全球共有106個成員，包括澳洲、加拿大、法國和德國。
畢卡德接受路透電話專訪時表示：「我火速逃離那裡。」他說，他本週稍早遞出辭呈後，逃到日本。
「有人建議我短期內不要再踏入中國。對於這個政府綁架了兩名麥可（Michael）的國家，我們可能會有點敏感或擔心這類事情。」他指的是中國在2018至2021年間拘禁了兩名加拿大公民事件。
他未透露建議他離開人士的身分。
畢卡德說，他不認為亞投行符合加拿大的利益。
「我感受到（共產）黨人士強力干涉我們清楚透明溝通的能力。」畢卡德基於保密協定，婉拒提供具體案例。
「我認為我們國家的納稅人不應該資助這個組織，最終它對中國的好處勝過加拿大。」
根據畢卡德的領英（LinkedIn）個人資料，畢卡德是公關業老手，2022年3月加入亞投行。
亞投行總裁今年稍早表示，該行不捲入政治爭端。
上一則
習近平今過70歲生日 陸委會：他個人事情 沒有評論
下一則
FB留言