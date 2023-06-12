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「海峽組合」隔9年獲法網女雙冠軍 微博仍搜不到彭帥

世界新聞網／輯
中國職網好手彭帥。（美聯社）
中國職網好手彭帥。（美聯社）

台灣女網好手謝淑薇睽違九年在法網女雙封后，搭檔依舊是中國選手。兩岸球迷歡喜華人選手再度登頂，卻也發現彭帥的名字在微博依舊遭屏蔽。

謝淑薇2013年溫布頓和中國「金花」彭帥首度打下大滿貫女雙金盃，2014年法網「海峽組合」再登頂；2019年她和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）溫布頓封后，2021年搭檔比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）再度打下溫布頓冠軍，今年搭小16歲的王欣瑜成為法網「種子殺手」，殺到決賽，寫下法網大驚奇。

中國媒體盤點「中國女網的7個大滿貫女雙冠軍」，包含澳網2016鄭潔/晏紫、溫網2006年鄭潔/晏紫、法網2014年彭帥/謝淑薇、美網2021年張帥/斯托瑟等，卻獨獨把彭帥的名字寫成「PS」。

彭帥2021年11月初在微博發文，坦承與前國務院副總理張高麗不倫多年，並控對方「玩完想不要就不要了」，又說兩人多年前曾發生關係，但張高麗晉升中共中央政治局常委就不再聯繫。

彭帥揭發與張高麗的苟且之後人間蒸發，不久又撤回指控後，迄今未在中國以外的地方露面。

而近日中國一名國企高官與身材面貌姣好女性同遊成都並牽手情，曝光後男丟官女神隱。中央社報導，有網友說可見「官階不夠高才是主因，如做到張高麗同志這種級別，屁事沒有」。

中國媒體盤點「中國大陸女網的7個大滿貫女雙冠軍」，卻獨獨把彭帥的名字寫成「PS」...
中國媒體盤點「中國大陸女網的7個大滿貫女雙冠軍」，卻獨獨把彭帥的名字寫成「PS」。（取材自微博）

彭帥 法網 張高麗

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