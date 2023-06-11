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劉曉波遺孀劉霞罕見公開露面 會晤達賴喇嘛

中央社／台北11日電
劉霞。（路透）
劉霞。（路透）

藏人精神領袖達賴喇嘛10日會見諾貝爾和平獎獲得者、著名社會與人權活動家劉曉波的遺孀劉霞，劉霞離開中國後非常低調，這是她難得的一次公開露面。

美國之音今日報導，劉霞本次隨大約50名不同國家和族裔團體代表，出席藏人行政中央下屬的西藏政策研究中心（Tibet Policy Institute）舉辦的「中國和改變中的全球秩序：前景與挑戰」3天會議時，受到達賴喇嘛的會見。

陪同劉霞訪問的西藏政策研究中心資深研究員丹增潘多（Phenthok）在接受美國之音採訪時說，「達賴喇嘛尊者接見了這次3天會議的所有不同組織代表，他非常非常高興見到劉霞，她是特別趕來見尊者的。她通常不參加會議或活動。」

丹增潘多表示，劉曉波很崇敬達賴喇嘛尊者。劉霞離開中國後，很多人甚至不知道劉霞住在哪裡，但劉霞聯繫他們，表示達賴喇嘛尊者是她唯一信仰和崇敬的人。

劉霞送給達賴喇嘛劉曉波的詩集和她的個人攝影集，但她拒絕接受任何採訪。

丹增潘多說，劉霞有很多健康問題，很多情緒困擾，但她遠道而來就是為了見到達賴喇嘛尊者。

丹增潘多說，「她（劉霞）今天很高興，很滿足。她通常與人交往會憂慮不安，不喜歡聚會，但這次無論是在開會時或是在進餐時她都異常健談，十分開心。」

劉曉波為中國異議人士，曾經參與六四事件；起草「零八憲章」被判刑入獄，服刑期間獲得2010年諾貝爾和平獎，2017年7月13日病逝。

劉曉波病逝後，達賴喇嘛發表聲明，對劉曉波的去世表示深切悲痛，並對劉霞與家人表示哀悼。

達賴喇嘛 諾貝爾 攝影

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