中國首個針對新冠XBB變異株疫苗 獲批緊急使用

中國相關部門8日批准針對XBB變異病毒株的疫苗投入緊急使用。民眾預計未來1至2個月可開始接種。圖為安徽省民眾2022年在接種新冠疫苗。（新華社資料照片）

中國相關部門昨天批准針對XBB變異病毒株的疫苗 投入緊急使用。民眾預計未來1至2個月可開始接種。

綜合北京 日報網等中國媒體報導，中國主管部門8日晚間批准華大華西/威斯克生物研發的重組 三價COVID-19病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗（Sf9細胞）威克欣三價XBB疫苗納入緊急使用。

報導說，這是全球首個獲批針對XBB等變異株緊急使用的COVID-19疫苗。

臨床實驗數據顯示，這款疫苗可誘導產生針對XBB.1、XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.1.9.1、XBB.2.3、BA.5、BF.7、BQ.1、BA.2.75 等變異株的高濃度中和抗體。接種14天以後，針對XBB.1、XBB.1.5和XBB.1.9等變異株感染引起的症狀性COVID-19疾病，保護效力為93.28%，而且安全性良好。民眾預計未來1至2個月即可接種。

XBB變異株已成為中國當前COVID-19主流變異株。中國疾控中心的數據顯示，XBB變異株感染比例從2月中旬的0.2%，增至4月下旬的74.4%，再到5月上旬的83.6%，持續上升。

世界衛生組織（WHO）諮詢小組5月下旬曾針對今年COVID-19疫苗加強針更新作出建議，提出新的疫苗應主要針對目前占主導地位的變異株XBB。

中國工程院院士鍾南山稍早前曾在2023大灣區科學論壇生物醫藥與健康分論壇表示，根據預測，中國今年第二波疫情高峰將在6月底出現，感染人數約每週6500萬人。

報導表示，在威克欣三價XBB疫苗之前，中國已有15款COVID-19疫苗獲批准使用。