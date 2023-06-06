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中國部分大學調漲學費 漲幅高達五成

記者賴錦宏／即時報導
中國部分大學近來紛紛調漲學費引發關注。圖為北京清華大學。（新華社）
中國部分大學近來紛紛調漲學費引發關注。圖為北京清華大學。（新華社）

中國部分大學今年大幅提高學費，漲幅高達54%，當中有些學校為近20年來首次上調學費。

據路透報導，在三年疫情防控政策衝擊、房地產危機和經濟疲弱使中國地方政府陷入財政困境的背景下，中國部分大學的學費出現了大幅上漲情況。這些大學幾乎全為公立學校，高度依賴國家資助。

上海華東理工大學在4日發布聲明，該校主修科學、工程和體育教育的新生學費漲幅達54%，每年達到人民幣7,700元（約合美元1,081元），而文科新生學費則上漲了30%。

上海電機學院5日也發布通知，理工科專業學費上漲40%，管理學、經濟學和文學專業學費則比去年上漲30%。

今年4月，上海市在一次公開聽證會後決定，從今年秋季開始的新學年將提高學費，這是近20年來的首次調整。

中國人口密集的西南省份四川和東北省份吉林也上調了不同專業的學費。據當地政府聲明，四川省學費漲幅最大，高達41%。

另據中國教育部的一份預算報告，教育部2023年高等教育預算支出預計為人民幣1,026億元，較上年下降3.7%。

根據北京理工大學教授劉進的研究成果，一支由高教專家組絾的團隊上月呼籲，應大幅上調外國留學生的學費。上述研究建議，將外國留學生的學費從每年約人民幣2萬元提高到11萬元（約合美元15,443元）。

教育部 預算 留學生

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