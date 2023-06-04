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六四天安門事件34周年 港警拘捕超過20人

中央社香港4日綜合外電報導
反送中名人「王婆婆」王鳳瑤(前中)被警方帶走。(歐新社)
反送中名人「王婆婆」王鳳瑤(前中)被警方帶走。(歐新社)

今天是六四天安門事件34周年，香港警方今天拘捕超過20人，其中包含試圖紀念六四天安門事件34周年的重要親民主人士，包括重要反對黨「社會民主連線」主席陳寶瑩、反送中名人「王婆婆」王鳳瑤、資深記者麥燕庭等人，理由則是涉嫌破壞社會安寧，

陳寶瑩今天前往作為六四紀念場地多年的香港銅鑼灣，手持一支小型LED蠟燭燈和兩朵花，隨即被警方帶上警車。

今天稍早，警方也帶走現年67歲、拿著花的王鳳瑤。香港記者協會前主席麥燕庭也在銅鑼灣被帶走。

另外，還有一名53歲婦女涉嫌妨礙警務人員執行職務而被逮捕。

在香港維多利亞公園，一位男子坐在長椅上，手中拿著沒有點燃的蠟燭，他被警察包圍著。當這名男子要被帶上警車時，他說：「我只是因為坐在那裡就被帶走。」

香港警方今天晚間指出，他們拘捕的23人年紀介於20歲至74歲，這些人士涉嫌「破壞社會安寧」。

法新社記者今天在銅鑼灣目擊至少10人被捕，其中一名女子大喊舉燭悼六四的口號，另一名黑衣青年則拿著一本標題為「5月35日」的書。5月35日即5月31日後4天，是表達6月4日的另一種方式。

路透報導，香港警方今天另發布聲明稱，維多利亞公園附近有4人涉嫌作出具煽動意圖的作為而被捕，警方也帶走另外4名涉嫌「破壞社會安寧」的人。

香港設限扼殺昔日盛大的六四燭光晚會，由台北、倫敦、紐約、柏林等城市繼續保存這段記憶。北美、歐洲、亞洲至少30地預計今天都會舉行紀念活動。

港警在維多利亞公園附近逮捕一名用手機發出燈光的人民。(美聯社)
港警在維多利亞公園附近逮捕一名用手機發出燈光的人民。(美聯社)
社會運動者鄧建華在維多利亞公園被帶上警車。(美聯社)
社會運動者鄧建華在維多利亞公園被帶上警車。(美聯社)

香港 六四 天安門

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