多國駐中使館微博發文悼「六四」 被火速刪文後又發
今天是1989年「六四天安門事件」34周年，包括德國駐北京大使館、英國大使館、加拿大使館、波蘭大使館、荷蘭大使館等均在微博公開發文表達悼念，儘管相關影片與貼文火速「被消失」，依然在中國網友間引發熱議。
推特知名帳號「李老師不是你老師」4日凌晨表示，德國駐北京大使館在其微博官方帳號，發出一段僅21秒的短片。從「李老師不是你老師」分享的內容顯示，德國使館的影片及發文當中並未無任何文字，影片點開後畫面首先是一片漆黑，接著出現一根冒著微光的白色蠟燭，而後畫面開始出現雜訊干擾，畫面越來越模糊，最後再次回到一片漆黑。
德国驻华大使馆完整视频 pic.twitter.com/CnuaTqbvvV— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) June 3, 2023
蠟燭在六四這天已是中國網上禁忌符號，因此儘管沒未提及六四任何訊息，這支影片上架沒多久隨即遭到微博官方火速「消失」，目前在微博上已找不到相關訊息。
據悉，這已不是德國駐中國大使館第一次公開在微博發文悼念六四，上一次無視中國相關禁令發文是去年六四當日，不少中國網友對影片的反應則是留言用表情符號代替文字。
英國駐中使館的微博則發布1989年6月4日的人民日報頭版，po文內容以中英文寫到，「今天，我們紀念那些在1989年6月4日中國政府的鎮壓中失去生命的人們。雖然中國禁止對當日發生的慘烈事件進行任何公開討論，我們今天在社交媒體上發布這張圖片，以此說明黨媒事實上曾報導過這一事件。」
今天，我们纪念那些在1989年6月4日中国政府的镇压中失去生命的人们。虽然中国禁止对当日发生的惨烈事件进行任何公开讨论，我们今天在社交媒体上发布这张图片，以此说明党媒事实上曾报道过这一事件。 https://t.co/dfgPmzdhoj— UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) June 4, 2023
這則貼文毫無意外，也很快就在微博上「被消失」。但英國駐中使館立刻轉發推特。
消息一出，有不少網友留言表示，「為什麼它們就不能承認錯誤？全世界都錯了，就共產主義是對的？」「連個駐華使館都沒有言論自由的權利，想想中國百姓的言論自由情況能有多糟，就有多糟！」甚至還有網友留言，「我支持英國大使館和德國大使館，你們可以打我了。」
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