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香港六四燭光晚會不再 維園辦愛國市集高度戒備

中央社台北3日電
香港維多利亞公園連續第4年沒有悼念六四燭光晚會，取而代之的是愛國同鄉社團舉辦為期3天的家鄉市集（圖），3日上午開幕，提前慶祝香港「回歸祖國」26周年。（中通社）
香港維多利亞公園連續第4年沒有悼念六四燭光晚會，取而代之的是愛國同鄉社團舉辦為期3天的家鄉市集（圖），3日上午開幕，提前慶祝香港「回歸祖國」26周年。（中通社）

香港維多利亞公園連續第4年沒有悼念六四燭光晚會，取而代之的是愛國同鄉社團舉辦為期3天的家鄉市集，提前慶祝香港「回歸祖國」26周年。但港府仍在維園周邊部署大批警力高度戒備。

截至今晚，香港沒有任何團體組織申請或表示要舉辦六四悼念活動。今天傳出港警已截查拘捕多名有悼念六四行為的市民，但香港主流媒體均未報導。

綜合香港媒體報導，香港26個省級同鄉社團3日起一連三天，在維園足球場舉辦家鄉市集嘉年華，慶祝香港「回歸祖國」26周年，會場設逾200個攤位，販賣大陸各省的家鄉乾貨、地方小吃以及民族手作等。

香港中聯辦副主任何靖、駐港國安公署副署長孫青野、港府政務司司長陳國基等人今天出席活動開幕典禮。

為防有市民混入市集表達悼念六四訴求，主辦方在各出入口設置安檢區及保安，進入會場前需出示隨身行李，供工作人員檢查；還豎起「場地規則」指示牌，提醒入場市民切勿攜帶含有政治成分的橫額、海報、標語牌、傳單、宣傳品或展示品，並須遵守法律以及「港區國安法」。

據報導，維園一帶警力明顯加強，兩架劍齒虎裝甲車分別在告士打道天橋底及高士威道待命；維園、銅鑼灣及天后一帶至少有8輛警察戰術巴士在場。維園出入口及多個街口均有大批身穿戰術背心的軍裝警員巡邏，警方反恐特勤也一度在市集內巡邏。據悉，港警明天會出動五六千名警員布防。

香港保安局長鄧炳強上月29日主動提及「再過幾天將會是一個很特別的日子」，雖未言明是「六四」，但他警告市民，如果利用「相關日子」做危害國家行為，當局一定會採取果斷行動。

當被問到會否強烈不建議市民去維園拿著燭光及穿黑衣，鄧炳強則稱，是否違法視乎不同因素，包括其行為出發點、行為及立心如何，執法部門必定會搜集證據。

香港支聯會從1990年起，每年6月4日在維園舉行「六四」燭光晚會，成為全球紀念六四的代表活動，最後一次是2019年，吸引18萬人參加。

其後，港府以疫情為由連續兩年禁辦；支聯會2021年解散後，去年六四也在高壓管制下，只出現一些個別快閃悼念行動，維園內部靜悄悄。

香港 六四 警察

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