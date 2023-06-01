我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

持續為夫伸冤 中國時政部落格「編程隨想」妻子傳失聯

中央社台北1日電
中國知名部落客阮曉寰被依「煽動顛覆國家政權罪」一審判刑7年。(截自推特)
中國知名部落客阮曉寰被依「煽動顛覆國家政權罪」一審判刑7年。(截自推特)

中國知名部落客阮曉寰因經營議論時政部落格「編程隨想」，2月被依「煽動顛覆國家政權罪」一審判刑7年後，他的妻子貝女士持續發聲為丈夫伸冤，今天傳出失聯，異議人士質疑她已被上海警方帶走。

六四事件34周年將屆，中國已進入高度管制異議人士言行的緊張期。

旅德異議人士蘇雨桐1日推文呼籲緊急關注。她表示，「編程隨想」的妻子貝女士從昨天與外界失聯，應該是被上海楊浦區長海路派出所帶走，但派出所說沒關人。

蘇雨桐強調，貝女士為丈夫伸冤，在中國法律架構下公開訊息，合法合情合理。一直到貝女士上推特報平安為止，都會持續不間斷向上海警方要人。

貝女士的推特最新發文停留在5月30日，她當天表示 ，「編程隨想」還在，阮曉寰卻仍身陷囹圄。救他出來像拔河，要用一切有效資源，力量要大，二審司法公正是繩子啊。請網友出力、建議，一些主觀地批責沒有意義又消耗。

阮曉寰失聯近兩年後，今年2月因「煽動顛覆國家政權罪」被上海市第二中級法院一審判7年，二審應在5月22日前完成，但上海高院已將此案延期。

阮曉寰一審遭重判後，貝女士3月在推特開設帳號，持續為丈夫發聲喊冤，並接受國際媒體訪問，力圖在二審獲得公平公開審判，救阮曉寰出獄。

推特 六四 高院

上一則

愛馬仕2380美元針織衫「質量不合格」 遭北京罰款

下一則

她40歲裸辭回家當「全職女兒」 爸媽每月給生活費

延伸閱讀

中國人才吸引力前10大城市曝光 上海這項指標居冠

中國人才吸引力前10大城市曝光 上海這項指標居冠
全球經濟放緩 3警訊亮了

全球經濟放緩 3警訊亮了
航班追蹤數據：馬斯克專機已離開上海 飛往德州

航班追蹤數據：馬斯克專機已離開上海 飛往德州
趁馬斯克造訪上海 傳Model 3改款車擬提前亮相

趁馬斯克造訪上海 傳Model 3改款車擬提前亮相

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
在上海松江租屋的上班族王小姐有天回家竟發現租處已變成一名老人的靈堂，並停放一具棺材。示意圖、非當事人。（取材自Getty Images）

嚇死人…下班回家發現租處變靈堂 上海女怒告房東

2023-05-26 08:30
對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航準備了具有紀念意義的特殊登機牌。(取材自央視)

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

2023-05-27 21:25

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行