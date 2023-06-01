持續為夫伸冤 中國時政部落格「編程隨想」妻子傳失聯

中國知名部落客阮曉寰被依「煽動顛覆國家政權罪」一審判刑7年。(截自推特)

中國知名部落客阮曉寰因經營議論時政部落格「編程隨想」，2月被依「煽動顛覆國家政權罪」一審判刑7年後，他的妻子貝女士持續發聲為丈夫伸冤，今天傳出失聯，異議人士質疑她已被上海警方帶走。

六四 事件34周年將屆，中國已進入高度管制異議人士言行的緊張期。

旅德異議人士蘇雨桐1日推文呼籲緊急關注。她表示，「編程隨想」的妻子貝女士從昨天與外界失聯，應該是被上海楊浦區長海路派出所帶走，但派出所說沒關人。

蘇雨桐強調，貝女士為丈夫伸冤，在中國法律架構下公開訊息，合法合情合理。一直到貝女士上推特 報平安為止，都會持續不間斷向上海警方要人。

貝女士的推特最新發文停留在5月30日，她當天表示 ，「編程隨想」還在，阮曉寰卻仍身陷囹圄。救他出來像拔河，要用一切有效資源，力量要大，二審司法公正是繩子啊。請網友出力、建議，一些主觀地批責沒有意義又消耗。

阮曉寰失聯近兩年後，今年2月因「煽動顛覆國家政權罪」被上海市第二中級法院一審判7年，二審應在5月22日前完成，但上海高院 已將此案延期。

阮曉寰一審遭重判後，貝女士3月在推特開設帳號，持續為丈夫發聲喊冤，並接受國際媒體訪問，力圖在二審獲得公平公開審判，救阮曉寰出獄。