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摩根大通CEO時隔4年訪中 外媒：凸顯美企在華努力

記者林宸誼／即時報導
摩根大通CEO戴蒙時隔4年首訪中國。 （路透）
摩根大通CEO戴蒙時隔4年首訪中國。 （路透）

美國金融巨頭摩根大通第19屆全球中國峰會將於5月31日在上海開幕，集團CEO戴蒙（Jamie Dimon）將時隔4年首訪中國。英國金融時報觀察指出，摩根大通想要「學會適應」中美之間的緊張關係，而戴蒙此行也凸顯美企在世界第二大經濟體所做的努力。

報導指出，今年的峰會舉辦地從北京搬到上海，兩天時間裡，包括輝瑞、百度和星巴克CEO在內的中美兩國多位商界重量級人物將現身會場。

剛剛迎來百歲生日的美國前國務卿季辛吉，也將與另一名美國前國務卿萊斯一同出席線上圓桌會議。而在中美關係緊張局勢下，活動將以摩根大通亞太區CEO郭利博（Filippo Gori）的講話「我們回來了！」（We are Back!）作為開場。

彭博報導，戴蒙在強調中國重要性這件事上，行動迅速。2021年11月，戴蒙曾兩度道歉，表示後悔自己冒出過公司將比中國共產黨更長壽的言論，直言「我感到後悔，不應該發表那樣的言論。我當時試圖強調我們公司的實力和長久」。

時任中國外交部發言人趙立堅回應：「我也注意到了有關的報導，也注意到有關人士表示了誠懇反省，我想這是一種應有的正確態度。我們希望有關媒體不要再借題發揮和炒作。」

值得一提的是，2021年8月，中國監管機構批准摩根大通證券成為中國第一家外資全資控股的證券公司，是中國金融市場開放進程中的里程碑。今年1月，中國證監會通報顯示，摩根大通和渣打銀行同日獲批擴大在中國的業務。

摩根大通目前持有上投摩根基金51%的股份，剩餘的49%股份由上海國際信託持有。獲批後，摩根大通將出資人民幣2.5億元完成對上海國際信託的收購，上投摩根基金也將成為中國第6家外商獨資的公募基金管理人。

觀察者網報導，本屆摩根大通峰會將是自去年12月「新十條」發佈以來，全球性銀行在中國舉辦的首場大型活動，過去3年都透過視頻方式舉行。

與此同時，摩根大通的競爭對手摩根士丹利也將在香港舉辦一場聚焦中國的活動，來自260家中國企業的約500名高管，以及1,500多名全球投資者將參與其中。

摩根大通 CEO 國務卿

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