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蘋果中國全球首次直播帶貨 網友因這原因紛紛吐槽

記者葉文義／即時報導
蘋果官方旗艦店31日晚間19時在天貓開啟全球首次直播。圖/截自Appel Store官方旗艦店
蘋果官方旗艦店31日晚間19時在天貓開啟全球首次直播。圖/截自Appel Store官方旗艦店

蘋果官方旗艦店31日晚間19時在天貓開啟全球首次直播。據澎湃新聞，蘋果直播間內「券」字霸屏，觀眾表示想要優惠券，而此番全球首次直播竟然是由多段錄播講解影片組成，網友們紛紛吐槽。

據IT之家報導，在蘋果直播頁面，有預告、爆賣、重播、寶寶說（使用者發言）等頻道，

今天正是淘寶首輪開賣的日子，與此同時，也是中國電商「618」活動開始的時間點。根據蘋果官方旗艦店的消息，5月31日20點至6月3日可享受優惠，部分產品還推出了12期免費消息分期。

iPhone 14 Pro 128G版本為例，該產品原價為人民幣7,999元，加上優惠之後的到手價為人民幣6,499元，累積優惠達人民幣1,500元。iPhone 14 128G的原價為人民幣5,999元，優惠後價格為人民幣4,999元。

不過值得一提的是，上面所說的優惠的數量是有限的。蘋果官方旗艦店共準備了55.18萬台iPhone 14 Pro/14 Pro MAX，19.55萬台iPhone 14/ 14Plus等商品，並表示庫存有限，售完即止。

有網友表示，經濟確實沒有進行了，蘋果都需要直播帶貨了。也有人說，緊跟潮流，蘋果也有銷售量KPI可以理解。還有人說，看過了，大概是一個錄播，優惠力度也不大，有點沒誠意。

蘋果2023年第二財季（截至今年 4 月 1 日）財報顯示，來自大中華區的營收再次下滑，年減2.89％為178.12億美元。第一財季來自大中華區的營收為 239.05億美元，年減7.28％。

蘋果 iPhone 營收

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