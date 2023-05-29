涉非法打撈英國二戰沉船 中國船隻遭馬來西亞扣留

一艘中國籍船隻在馬來西亞南部海域涉嫌非法打撈。(美聯社)

馬來西亞海事當局今天表示，在一艘中國籍散裝貨船上發現據信來自二戰時期的砲彈片，這艘船隻周末於馬來西亞海域非法下錨，因而遭到扣留。

在馬來西亞宣布這項發現之際，本月稍早有報導稱，位於馬來西亞沿海的兩艘英國二戰沉船—威爾斯親王號戰艦（HMS Prince of Wales）與反擊號戰鬥巡洋艦（HMS Repulse）成為非法打撈者的目標。日本 1941年對夏威夷珍珠港進行毀滅性打擊的3天後，這兩艘戰艦被日本魚雷擊沉，目前已獲正式列名戰爭公墓。

隨著非法打撈行為被報導，皇家 海軍國家博物館（National Museum of the Royal Navy）上周表示，對於兩艘沉船「遭蓄意破壞來牟取私利，感到苦惱和憂心」。

據英國廣播公司（BBC）27日報導，英國國防部譴責對海底軍墓的「褻瀆」。

路透報導，馬來西亞海事執法局（Malaysian Maritime Enforcement Agency，MMEA）指出，昨天在馬來西亞南部柔佛州 （Johor）附近水域進行例行檢查時，一艘在中國福州註冊並載有32名船員的船隻無法出示下錨許可。

在進一步檢查後，當局在中國籍船隻上發現了廢金屬和砲彈片。

這些砲彈片可能與上周警方於柔佛一處碼頭查獲的多枚二戰時期未爆彈有關。