中防長李尚福將出席香格里拉對話 是否見奧斯丁？

中國國防部長李尚福。(Getty Images)

中國國防部 發言人譚克非29日宣布，中國國務委員兼國防部長李尚福將於5月31日至6月4日，應邀出席第20屆香格里拉對話會並訪問新加坡 。會議期間，李尚福將會見「有關國家」代表團團長，與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。

中國國防部29日下午召開例行記者會，譚克非宣布，李尚福將應邀出席第20屆香格里拉對話會並訪問新加坡，就「中國的新安全倡議」議題作大會發言。

香格里拉對話是每年由國際戰略研究所（IISS）在新加坡舉行，亞太地區的高規格防務交流會議，今年預計6月2日到4日登場。美國國防部長奧斯丁 預計也將出席與會，美中防長是否藉機會舉行會談，讓雙方關係融冰也受到關注。

譚克非還提到，5月16日李尚福首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話，與日本防衛大臣進行通話。他表示，希望日方與中方相向而行，落實兩國領導人重要共識，繼續拓展海空聯絡機制內容，為兩國關係發展和地區和平穩定作出積極貢獻。

譚克非在同場記者會上，敦促美國展現《禁止化學武器公約》的履約誠意，抓緊銷毀庫存化武，敦促日方增強緊迫感，加大投入，早日、乾淨、徹底消除日遺化武毒害，和希望禁化武組織和國際社會對日遺化武問題加大監督核查力度。

譚克非還宣布，5月23日至6月7日，中國國防部舉辦第16期拉美和加勒比高級軍官研討班，主題為「面向未來的友好合作」，共有25個國家的54名高級軍（警）官代表出席，為推動構建中拉命運共同體發揮積極作用。同時，中國將和東協國家軍隊一道推動中國-東協防務合作走深走實。