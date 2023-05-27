中國一國企大規模解約應屆生 網友抨擊如同詐騙

中國國企「中創新航」傳出大規模解約應屆畢業生引發關注。(圖截取自中創新航官網)

中國國企「中創新航」傳出大規模解約應屆畢業生引發關注，網友表示為進國企放棄了公家單位錄取及國外名校深造機會，抨擊公司此舉如同詐騙 ；公司則表示願賠人民幣3000元（約424美元）。

封面新聞報導，5月25日中創新航大規模解約應屆畢業生的話題引發關注。有網友表示，自己在5月16日被告知獲得錄用通知，期間還多次與對方進行正常入職溝通，但在5月24日，入職群聊在沒有任何公告的情況下突然解散，很快自己也收到了解約通知，公司說會賠償3000元違約金。

封面新聞在多個社群平台上搜索發現，不少網友都表示出現了無故解約的情況，有的還曬出了相關圖片。5月25日，記者採訪了其中一名當事人，對方表示對於「崗位變動」的解約理由並不接受，需要更為官方的說明。

一名在成都讀大學的應屆畢業生周同學表示，去年參加秋招，11月接到中創新航成都分公司的錄用通知，當時對方還很著急地催促3天之內考慮好，簽訂3方協議。還為此拒絕公務員錄取入職，還有簽約了的同學甚至拿到了外國名校的錄取通知，有機會出國深造，但也拒絕了，前途大受影響。

周同學說，目前了解到的是幾乎所有的2023屆應屆畢業生都被解約了，大概有2000人甚至更多，且被大規模解約的城市不只成都，合肥、廈門、常州、武漢等分公司都出現了這種情況。

財新網今天報導，中創新航對此回應，此舉是適時響應市場和客戶需求而進行的相關業務調整。

中國網上也出現批評中創新航的聲浪，指畢業季大規模違約，讓學生走投無路，另有人抨擊無異是詐騙。

中創新航科技股份有限公司是一家國有企業，主力是動力電池。其前身是天空能源（洛陽）有限公司，成立於2009年，2022年在香港聯交所正式上市。目前，公司已建立江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等多個產業基地。

今年4月，中國16至24歲勞動力城鎮調查失業率升至20.4%，創歷史新高。為解決青年失業率飆高問題，中國國務院 特別關注促進青年就業 ，曾提到支持國有企業擴大招聘規模、鼓勵引導基層就業等。