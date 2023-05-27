我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

這七款新車 保養費用最便宜

中國脫口秀禁忌有三：台灣、西藏、天安門

中央社台北27日電
藝名House的李昊石在北京登台被控以野狗比喻解放軍和嚴重侮辱「人民軍隊」而遭到立案調查。（截取自微博@新浪娛樂）
藝名House的李昊石在北京登台被控以野狗比喻解放軍和嚴重侮辱「人民軍隊」而遭到立案調查。（截取自微博@新浪娛樂）

中國脫口秀演員李昊石被控辱軍，連累他所屬公司的笑果文化也遭殃，曾赴對岸發展的脫口秀演員說，不只解放軍碰不得，「3T」也就是台灣（Taiwan）、西藏（Tibet）與天安門（Tiananmen），同樣是中國脫口秀演員不能碰觸的禁忌。

藝名House的李昊石在北京登台被控以野狗比喻解放軍和嚴重侮辱「人民軍隊」而遭到立案調查。

德國之聲（DW）26日報導，一位在兩岸均有表演經驗化名A的脫口秀演員表示，脫口秀行業近年在中國竄起太快，笑果文化又是其中一枝獨秀、最樹大招風的公司，「在這之前就基本已經被（中國政府）盯上了」。

好比之前中國當局強監管補教、直播、移動支付等，A說，若有個行業在中國發展迅速，「那個行業的領頭公司，基本上就要先跪在地上歇歇、流血流個3年」。

他表示，脫口秀在中國紅了好幾年，已邁入漸無新意的窘境，又出現收入極高的明星和公司，「大家都知道總有一天主管機關會想要查這個事的，今天如果不是因為House，可能也會因為下一個人」。

A說，House只是「剛好踩在了高壓在線」，成了當局殺雞儆猴的範例。

所謂的高壓線，A告訴DW，根據他手上的一份官方規章，當中詳列脫口秀演員不可觸及的10大敏感題材，而House正是違反了「不可危害國家統一、主權及領土完整，傷害國家榮譽利益」這一條。

2018至2019年與中國「麻花喜劇」簽約而常駐北京表演的台灣頭口秀演員東區德說，這個圈的潛規則就是（敏感的）東西都不能講，他在中國期間演出的逐字稿就須經當局審批、通過才能上台。

他表示，House提交的稿件裡若涉及軍方，根本不可能通過，而且在「天子腳下的北京」，脫口秀演員和觀眾都是自我審查最嚴重的，「所以我也不曉得為什麼House敢在北京脫稿，真的很有種」。

28歲的外籍演員B曾在上海灘表演英語脫口秀。他說，大約7、8年前剛開始在中國發展，就知道不能議論政府和3個T，也就是台灣（Taiwan）、西藏（Tibet）、天安門廣場（Tiananmen Square）等敏感題材。

B表示，現在這些紅線已經變得太多了，他們（中國當局）不斷加長被認為是不當內容的題材清單…只要你碰到這些題材，他們就能以此為藉口封殺。

他說，中國缺乏言論自由已不是新聞，如今連表達自由都失去，中國脫口秀的發展前景令他十分悲觀。

至於在台灣，東區德表示，台灣超級自由，愛講啥都行，但這並不代表在台灣講脫口秀就能毫無顧忌，台灣的自我審查機制不在於什麼話題不能講，而在於什麼題材會過度政治不正確或觀眾無法接受。

他說，美國社會盛行取消文化（Cancel Culture，網友因公眾人物所言不符合自己所認同的政治正確，而在社群上對其抵制的網絡放逐行為），這是所有自由世界的演員都會考量的。

曾在上海登台的英語脫口秀演員表示，他們在台灣表演的自我審查動機，唯一考量只在於「這個笑話能把台下的觀眾逗笑嗎？」一切以市場價值和效果考量，不需要思考敏感紅線。

這位演員告訴DW，脫口秀藉由不斷地冒犯引出笑的喜劇，「就像搖滾或龐克樂，它就是一個很叛逆的東西，你不可能去塑造一個在中共領導下的搖滾樂」。

北京 天安門 解放軍

上一則

欠巨債 長沙男殺4親人後自殺 3歲女兒也遭毒手

下一則

中國一國企大規模解約應屆生 網友抨擊如同詐騙

延伸閱讀

西藏東南部發現102.3公尺巨樹 刷新亞洲已知最高樹紀錄

西藏東南部發現102.3公尺巨樹 刷新亞洲已知最高樹紀錄
日經產大臣會王文濤 要求北京釋放因反間諜法遭拘日男

日經產大臣會王文濤 要求北京釋放因反間諜法遭拘日男
競選連任失敗後 洛縣前警長維拉紐瓦推出廣播脫口秀

競選連任失敗後 洛縣前警長維拉紐瓦推出廣播脫口秀
脫口變脫軌 「笑果」事件引發行業發展反思

脫口變脫軌 「笑果」事件引發行業發展反思

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
德州禁中國公民置產 法案胎死腹中 亞裔：抗爭未結束

德州禁中國公民置產 法案胎死腹中 亞裔：抗爭未結束
張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大

張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大