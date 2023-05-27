西藏東南部發現102.3公尺巨樹 刷新亞洲已知最高樹紀錄
西藏林芝市波蜜縣內，近日發現了高度達102.3公尺的巨樹，樹種是中國國家一級重點保護植物西藏柏木，同時也成為目前已知的亞洲第一高樹，較2023年1月台灣發現高度達84.1公尺、號稱東亞第一高樹的台灣杉「大安溪倚天劍」，還要高出18.2公尺。
據人民日報報導，2023年5月由北京大學郭慶華與呂植課題組、西子江生態保育中心、北京數字綠土科技股份有限公司以及山水自然保護中心組成的生物多樣性聯合調查隊，通過採用無人機雷射雷達對西藏柏木的聚生區域進行精確測繪，確認了102.3公尺巨樹的存在。據指出，這棵巨木胸徑達293公分。
西藏柏木主要分布在中國藏東南區域，僅在雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區局部有少量分布，區域很狹窄、種群數量稀少，被列為中國國家一級重點保護植物。
同時，這次調查還發現25顆高度達90公尺以上的巨樹，以及大量85公尺以上的巨樹，是目前全中國乃至亞洲經過精准測量發現的巨樹高度和分布密度最高的區域。
據指出，雅魯藏布大峽谷區域山高峽深，還有很多難以到達的區域，目前還存在諸多的研究空白。研究人員呼籲對區域內的西藏柏木及生態系統建立長期的監測網路，希望儘快將雅魯藏布江大峽谷列入國家公園建設之中，開展最嚴格的保護和監管。
公開資料顯示，中國最高樹的紀錄近年不斷刷新，2021年10月「野性中國」團隊在雲南省怒江州貢山縣高黎貢山北段發現76公尺高的禿杉；而2022年5月北京大學團隊在西藏墨脫縣發現高度達76.8公尺的不丹松；2022年10月中科院植物研究所郭柯團隊在西藏察隅縣發現高度達83.4公尺的雲南黃果冷杉，也是中國首度對80公尺以上的高樹進行攀測。
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